Confira os filmes cotados para o Oscar 2026 em cartaz na Mostra de São Paulo 2025

Com início marcado para o dia 16 de outubro, a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chega às salas da capital paulista com diversos títulos cotados para competir no Oscar em 2026, incluindo 15 longas já pré-selecionados por seus respectivos países para estarem entre os concorrentes a Melhor Filme Internacional. Entre os principais destaques deste ano, está O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, representante brasileiro na maior premiação de Hollywood.
Além dele, o espanhol Sirât, de Oliver Laxe, também tem destaque na programação da Mostra, tendo sido escolhido para a sessão de abertura do evento. Outros títulos como Águias da República, da Suécia, Foi Apenas um Acidente, da França, e No Other Choice, da Coreia do Sul, também terão sessões no festival.
Títulos referentes à causa palestina, como Era Uma Vez em Gaza, premiado no Festival de Cannes, e Palestina 36, representante da Palestina no Oscar, também integram a programação.
Confira abaixo as produções cotadas para o Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional presentes na programação da Mostra e suas sessões:
O Agente Secreto (Brasil) - dirigido por Kleber Mendonça Filho - sessões: 24/10, às 15h40, na Cinemateca - Sala Petrobras; 25/10, às 16h40, no Cinesesc; 28/10, às 20h, na Cultura Artística; e 29/10, às 19h40, no Espaço Petrobras de Cinema 1 e 2
Águias da República (Suécia) - dirigido por Tarik Saleh - sessões: 19/10, às 13h30, no Espaço Petrobras de Cinema 1; 22/10, às 14h, no Cine Segall; 24/10, às 21h, na Reserva Cultural 2; e 26/10, às 14h, na Cinemateca - Sala Petrobrás
O Amor que Resta (Islândia) - dirigido por Hlynur Pálmason - sessões: 19/10, às 21h50, no Espaço Petrobras de Cinema 1; 23/10, às 14h, na Cinesala; 25/10, às 16h30, no Playarte Marabá 1; e 28/10, às 15h10, na Reserva Cultural 2
Era Uma Vez em Gaza (Palestina) - dirigido por Arab Nasser e Tarzan Nasser - sessões: 19/10, às 21h30, no Playarte Marabá 5; 20/10, às 21h, na Cinesala; 22/10, às 18h, na Cinemateca - Sala Oscarito; e 27/10, às 15h20, no Espaço Petrobras de Cinema 1
Feliz Aniversário (Egito) - dirigido por Sarah Goher - sessões: 16/10, às 21h55, na Cinemateca - Sala Grande Otelo; 22/10, às 16h, no Espaço Petrobras de Cinema 1; e 29/10, às 17h40, no Cine Satyros Bijou
Fiume o Morte! (Croácia) - dirigido por Igor Bezinovic - sessões: 16/10, às 16h30, no Espaço Petrobras de Cinema 3; 23/10, às 17h10, no Playarte Marabá 4; 25/10, às 19h, na Biblioteca Roberto Santos; e 27/10, às 15h, na Reserva Cultural 1
Foi Apenas um Acidente (França) - dirigido por Jafar Panahi - sessões: 27/10, às 18h30, na Cinemateca - Sala Petrobras; 28/10, às 17h15, na Cultura Artística; e 29/10, às 20h40, na Reserva Cultural 1
Homebound (Índia) - dirigido por Karan Johar - sessões: 18/10, às 14h, na Cinesala; 21/10, às 15h40, na Cinemateca - Sala Grande Otelo; 28/10, às 19h, no Playarte Marabá 1; e 29/10, às 16h15, na Cinemateca - Sala Petrobrás
Jovens Mães (Bélgica) - dirigido por Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne - sessões: 26/10, às 21h, na Cinemateca - Sala Petrobras; 28/10, às 21h20, no Espaço Petrobras de Cinema 2; 29/10, às 21h, no Cinesesc; e 30/10, às 19h40, na Cultura Artística
Left-Handed Girl (Taiwan) - dirigido por Shih-Ching Tsou - sessões: 16/10, às 19h10, na Reserva Cultural 2; 17/10, às 13h30, no Espaço Petrobras de Cinema 1; 18/10, às 17h, na Cinemateca - Sala Petrobras; e 26/10, às 18h15, no Sato Cinema
Um Mundo Triste e Belo (Líbano) - dirigido por Cyril Ayris - sessões: 24/10, às 18h50, Reserva Cultural 2; 27/10, às 14h, na Cinemateca - Sala Grande Otelo; 28/10, às 21h, na Cinesala; e 29/10, às 15h30, no Espaço Petrobras de Cinema 1
No Other Choice (Coréia do Sul) - dirigido por Park Chan-wook - sessões: 23/10, às 18h30, na Cinemateca - Sala Petrobras; 25/10, às 16h30, no Sato Cinema; e 29/10, às 12h, na Cultura Artística
Palestina 36 (Palestina) - dirigido por Annemarie Jacir - sessões: 20/10, às 13h, na Reserva Cultural; 24/10, às 16h15, no Espaço Petrobras de Cinema 2; 27/10, às 19h10, na Cultura Artística; e 29/10, às 19h, na Cinemateca - Sala Petrobrás
The Presidents Cake (Iraque) - dirigido por Hasan Hadi - sessões: 17/10, às 18h30, na Cinemateca - Sala Petrobras; 18/10, às 21h15, no Playarte Marabá 1; 21, às 15h, na Reserva Cultural 1; e 24/10, às 15h, no Espaço Petrobras de Cinema 1
Sirât (Espanha) - dirigido por Oliver Laxe - sessões: 16, às 18h, na Cinemateca - Sala Petrobras; 22/10, às 20h15, no Cinesesc; e 24/10, às 14h, no Playarte Marabá
O Som da Queda (Alemanha) - dirigido por Mascha Schilinski - sessões: 18/10, às 13h45, no Espaço Petrobras de Cinema 2; 19/10, às 16h20, na Cinemateca - Sala Petrobras; e 30/10, às 14h40, na Cultura Artística
Outros candidatos ao Oscar
Além dos representantes para a categoria de Melhor Filme Internacional, outras produções cotadas para as categorias principais do Oscar também serão exibidos na Mostra. Entre elas está Bugonia, longa que marca o novo capítulo da premiada parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone.
Produzido pela Netflix e cotado para competir nas categorias principais da premiação, Frankenstein, de Guillermo del Toro, também será exibido no circuito da Mostra antes de chegar ao streaming em 7 de novembro.
Springsteen: Salve-me do Desconhecido, cinebiografia de Bruce Springsteen dirigida por Scott Cooper, também aparece como forte candidato à premiação.
Confira as sessões de Bugonia, Frankenstein e Springsteen: Salve-me do Desconhecido abaixo:
Bugonia - dirigido por Yorgos Lanthimos - sessões: 17/10, às 20h50, na Cinemateca - Sala Petrobras; 19/10, às 14h25, no Playarte Marabá 1; e 27/10, às 16h40, na Cultura Artística
Frankenstein - dirigido por Guillermo del Toro - sessões: 16/10, às 20h50 (Cinemateca - Sala Petrobras); 18/10, às 18h15, no Playarte Marabá 1; e 20/10, às 20h, no Cinesesc
Springsteen: Salve-me do Desconhecido - dirigido por Scott Cooper - sessões: 22/10, às 21h40, na Reserva Cultural 2; 26/10, às 18h30, na Cinemateca - Sala Petrobras; 28/10, às 17h, no Cinesesc
Outra produção da Netflix presente na Mostra, Jay Kelly, filme de Noah Baumbach, também tem sido colocado na corrida pelo Oscar. O longa, que segue um ator em jornada de redescoberta, é protagonizado por George Clooney, visto como uma das principais apostas para figurar entre os indicados a Melhor Ator pelo trabalho como o personagem titular. Exibida no Festival de Veneza e escolhida como o filme de encerramento da Mostra, a produção ainda não teve data e horário de sua sessão anunciada.
A programação completa da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo pode ser conferida no site oficial do evento. O festival acontece em São Paulo, de 16 a 30 de outubro. Os ingressos já estão à venda.
