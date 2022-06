Confira o último dia de programação do Eidap 2022

A 13ª edição do Encontro Internacional de Dança 2022 (Eidap) chega ao fim, neste domingo (12), com o final da apresentação da mostra competitiva, da mostra de dança e apresentação dos bailarinos convidados. A programação começa a partir das 20h, no Theatro da Paz e é gratuita.

Dentro da mostra competitiva, o público vai poder conferir "Show time" do Grupo de Dança Juvenil Lucinha Azeredo, "Olhares sobre a Tropicália" da Casa Ribalta:Núcleos Artísticos Integrados, "Por um segundo de amor" do Studio Alpha, "Minhas melodias" do Grupo de Dança Juvenil Lucinha Azeredo, "Uprising" do Grupo de Dança Infantil Lucinha Azeredo, "Jornada ao passado" do Grupo de Dança Infantil Lucinha Azeredo, "Um novo mundo" do Grupo de Dança Infantil Lucinha Azeredo, "Le Corsaire" da Casa Ribalta: Núcleos Artísticos Integrados entre outras apresentações.

Dentro da mostra de dança o público vai conferir " Noite de Walpurgis" da Cia de dança Ana Unger, "Colombianas" da Cia Flamenca do Pará, "Imeraminia" da Cia de dança Ana Unger.

Entre os bailarinos convidados estão Paulo Vítor Rodrigues e Larissa Luna com apresentação de "Diana e Acteon", "Medicine" de Thiago Williams, "In The Party" de Killder Alves e alunos participantes dos workshop EIDAP 2022. "Desestressando" com Lucas Bazanella e "Pas de deux melodia de Gluck" com Deborah Ribeiro e Ivan Franco.

O EIDAP 2022 tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da lei de incentivo à cultura, a Rouanet, do Ministério do Turismo, e o apoio do Grupo Liberal. A realização é do Centro de Dança Ana Unger, a coordenação-geral é de Leilson Bezerra e a coordenação dos workshops é de Rosana Rosário.