Confira editais de música e cinema com inscrições abertas

O VII Festival Canção da Transamazônica (Fecant) acontece nos dias 18,19 e 20 de novembro, em Altamira, Região do Xingu. O edital do concurso foi publicado nesta segunda-feira, 6. Também estão abertas as inscrições à Mostra Sesc de Calouros 2021 e, no próximo dia 8, se iniciam as inscrições ao Natura Musical 2021. Já na área do cinema, estão abertas as inscrições à residência cinematográfica que visa fomentar a produção de filmes etnográficos e documentários atrelado ao Festival de Filme Etnográfico do Pará.

As inscrições ao Fecant já estão abertas até 6 de outubro, de forma gratuita pelo site www.fecant.com.br, onde também está disponível o edital. O festival terá três etapas: no dia 18, o Fecant Kids com intérpretes crianças e adolescentes até 17 anos residentes de Altamira e da Volta Grande do Xingu; no dia 19, o Fecant Regional, destinado a composições autorais e inéditas de artistas da Região da Transamazônica; e no dia 20, o Fecant Nacional com composições autorais e inéditas de todas as partes do país. Serão selecionados 12 candidatos para cada categoria e distribuídos prêmios que variam de R$ 1,5 mil a R$ 9 mil aos primeiros colocados de cada categoria (R$ 56 mil no total), sob o patrocínio da Norte Energia.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará está com inscrições abertas até o próximo dia 17 para a Mostra Sesc de Calouros 2021, que é exclusiva para trabalhadores do comércio e seus dependentes a partir de 18 anos. As inscrições são gratuitas e acontecem pelo site www.sesc-pa.com.br, onde também se encontra o edital. Serão quatro eliminatórias on-line com seis candidatos cada, que ficarão disponíveis para votação no site do Sesc no Pará por uma semana. Os dois mais votados de cada etapa seguem para a final, que será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube do Sesc no Pará. A mostra dará incentivo musical de R$ 1 mil até R$ 1,6 mil aos quatro primeiros colocados de cada categoria.

Já o Natural Musical oferece R$ 5,5 milhões em patrocínio para projetos de artistas, bandas, coletivos e iniciativas de fomento à cena musical, sendo R$ 1 milhão ao Pará. As inscrições ao edital 2021 que irão contemplar novos projetos para patrocínio em 2022, vão de 8 até às 17 horas do dia 28 de setembro pelo site edital2021.naturamusical.art.br. As propostas podem ter diversos formatos como álbum, show, turnê, clipes, podcasts, programações, mostras, festivais, programas de formação, iniciativas de empreendedorismo cultural, circuitos culturais, pesquisas, séries de vídeos ou podcasts, documentários, residências artísticas, intercâmbios, projetos de capacitação profissional, conferências e outros. Confira o edital no link https://edital2021.naturamusical.art.br/login.

Cinema

A Residência Cinematográfica visa fomentar e promover a produção do filme etnográfico e documentário e o aparecimento de novas equipes técnicas e artísticas, além de iniciar um arquivo audiovisual atrelado ao Festival do Filme Etnográfico do Pará. As inscrições já estão abertas e acontecem até o 12 de setembro pelo site https://festivaldopara.com.br/2021/residencia-cinematografica/inscricoes/, onde também se encontra o regulamento. A residência será constituída de oficinas de pré-produção, de 20 a 24 de setembro, de modo presencial na Casa das Artes; e de produção e pós-produção em data a ser definida. Serão produzidos dois filmes a serem exibidos durante o III Festival do Filme Etnográfico do Pará, que será de 16 a 21 de novembro.