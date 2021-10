Confira a programação oficial do Arraial de Nazaré 2021

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), divulgou a programação musical oficial do Arraial do Círio 2021. Vale destacar que o tradicional Arraial foi aberto no dia 01 de outubro, ainda no mesmo formato de 2020. Cerca de 25 estandes foram montados na área em torno da Basílica Santuário, com vendas de produtos artesanais, alimentos, vestuário e artigos religiosos. Além disso, os participantes poderão acompanhar pequenos shows musicais durante todo o período, entre eles artistas locais, ministérios de música e bandas das corporações de segurança, como Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar, Marinha, entre outros. Serão de duas a três apresentações por noite, nos horários das 18h, 19h30 e 21h, com duração entre 45min e 1h. A entrada só será permitida com o uso de máscaras e cumprindo as orientações de distanciamento social, e limitada a 300 pessoas. Por conta das restrições dos órgãos de saúde, segurança e Vigilância Sanitária, o parque de diversões ITA, que tradicionalmente participa do arraial há 28 anos, não estará na programação por mais este ano.

Confira a programação:

07/10

18h - Nanna Reis

19h30 - Min. Aliança Jovem

21h - Mestre Aldo Sena

08/10

18h - Banda do CBM/PA

19h30 - Ronny Moreira

21h - Seminaristas Barnabitas

10/10

18h - Lucinnha Bastos

19h30 - Carimbolando

21h - Mestre Solano

11/10

18h - Alcir Meirelles

19h30 - Carol Ferreira

21h - Ministério Seráfico

12/10

18h - Catarina Drago

19h30 - Kim Marques

21h - Trilhas da Amazônia