Confira a programação dessa quinta-feira (19) no Rock in Rio 2024; veja lista completa

Nesta quinta-feira (19), com seis palcos espalhados por toda a cidade do rock, a programação do Rock in Rio 2024 retorna para sua segunda semana com uma vasta lista de artistas nacionais e internacionais. O festival tem abertura dos portões às 14h.

No palco mundo, o maior do festival, teremos jão, às 16h40, às 19h, Joss Stone e às 21h20, Charlie Puth, para fechar as programações do palco, temos Ed Sheeran, 0h. Já no palco Sunset, às 15h30, temos Pedro Sampaio, às 17h50, Felipe Ret e Caio Luccas e fechando as programações do palco, temos ferrugem, gilson, will smith e gloria groove.

O palco New Dance Order, terá atrações como Illusionize, Gabe, Victor Lou e Wade, a partir de 22h. Visando pluralizar o espaço do festival, temos o palco Espaço Favela, às 16h, com Vinny Santa Fé, Fundo de Quintal, às 19h e Xande de Pilares, às 21h.

O palco Global Village contará com Sambaiana, Bixiga 70 e Noa Kirel, entre 15h30 e 19h15. No palco Supernova, contaremos com a presença de WC No Beat convidan Mc Gabzin, Felp22 e MC Th, às 15h, Young Piva, às 17h, Aka Rasta, às 18h30 e Lil Whind, junto Omni Black e Rapadura, às 20h30, para finalizar a line-up do palco.