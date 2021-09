Confira a lista de artistas e influencers que mais ganham dinheiro no Tik Tok

O site FandomSpot, que reúne fandoms e comunidades virtuais, divulgou uma lista dos famosos e influencers com maiores faturamentos no Tik Tok. A plataforma de vídeo arrecada altas fortunas, ficando atrás apenas do Instagram e do Youtube.

O chef turco Burak Özdemir, conhecido por compartilhar imagens de comidas gigantes, garantiu o primeiro lugar com uma fortuna que gira em torno de R$ 58,5 milhões. O influencer possui mais de 47 milhões de seguidores na rede social e se tornou um fenômeno na internet, chegando a gravar vídeos com famosos como Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

O influencer Brent Rivera ficou no segundo lugar, com um patrimônio de R$ 34,6 milhões, seguido por Addison Rae, terceira tiktoker mais seguida do mundo. Atualmente, ela tem um faturamento de R$ 26,6 milhões.

A lista ainda conta ainda com Noah Schnapp, Will de Stranger Things e Charlie D'Amelio, a maior celebridade da rede social. Veja a lista completa abaixo: