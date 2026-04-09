Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas abre inscrições com premiação de R$ 570 mil

O período de inscrições para o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2026 foi iniciado nesta quinta-feira (9) e segue até o dia 21 de abril. A participação é gratuita e deve ser realizada por meio da plataforma Mapa Cultural do Pará. O concurso integra a programação do Arraial de Todos os Santos.

O presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), Ygor Kahwage, destacou que a iniciativa visa fortalecer a cultura popular e ampliar o acesso a políticas de incentivo. "O concurso de quadrilhas juninas, assim como o edital de folguedos, é uma das ações do Governo do Estado, desenvolvidas por meio da Fundação Cultural do Pará, para promover a nossa cultura e democratizar o acesso aos recursos para o fomento da produção cultural popular", afirmou.

Premiação total de R$ 570 mil

A premiação total do concurso soma cerca de R$ 570 mil neste ano. Os valores serão distribuídos entre quadrilhas juninas, misses, marcadores, estilistas e coreógrafos, nas categorias adulta e mirim, que obtiverem as maiores pontuações, conforme previsto no Edital 002/2026. Todas as quadrilhas inscritas receberão certificado de participação.

Requisitos de idade para participantes

O regulamento do concurso estabelece requisitos de idade:

Quadrilhas e misses mirins: idade entre 5 e 13 anos completos até a data da apresentação.

idade entre 5 e 13 anos completos até a data da apresentação. Categorias adultas: idade mínima de 13 anos.

idade mínima de 13 anos. Miss caipira da diversidade: idade mínima de 18 anos.

Sorteio da ordem das apresentações

O sorteio para definir a ordem das apresentações está marcado para o dia 5 de maio, às 10h. O evento ocorrerá na sede da Fundação Cultural do Pará, em Belém, e terá formato híbrido. Cada quadrilha poderá indicar um representante para acompanhar o processo.

Troca de datas e horários

Após a definição da ordem, será permitida a troca de datas e horários entre as quadrilhas. Contudo, o acordo deve ser comunicado à coordenação do concurso em até 24 horas.

Período de apresentações e apuração

As apresentações do concurso acontecerão entre os dias 10 e 28 de junho. A apuração dos resultados está prevista para o dia 29 de junho, às 10h, também na sede da FCP, na capital paraense.

Canais para informações adicionais

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail fcp.quadrilha@gmail.com. A organização informou que as mensagens serão respondidas por ordem de envio até as 17h (horário de Brasília) do penúltimo dia previsto no regulamento.