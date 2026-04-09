Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas abre inscrições com premiação de R$ 570 mil

Interessados podem se inscrever até 21 de abril pelo Mapa Cultural do Pará

O Liberal
fonte

O presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), Ygor Kahwage, destacou que a iniciativa visa fortalecer a cultura popular e ampliar o acesso a políticas de incentivo (Diogo Vianna/ FCP)

O período de inscrições para o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2026 foi iniciado nesta quinta-feira (9) e segue até o dia 21 de abril. A participação é gratuita e deve ser realizada por meio da plataforma Mapa Cultural do Pará. O concurso integra a programação do Arraial de Todos os Santos.

O presidente da Fundação Cultural do Pará (FCP), Ygor Kahwage, destacou que a iniciativa visa fortalecer a cultura popular e ampliar o acesso a políticas de incentivo. "O concurso de quadrilhas juninas, assim como o edital de folguedos, é uma das ações do Governo do Estado, desenvolvidas por meio da Fundação Cultural do Pará, para promover a nossa cultura e democratizar o acesso aos recursos para o fomento da produção cultural popular", afirmou.

Premiação total de R$ 570 mil

A premiação total do concurso soma cerca de R$ 570 mil neste ano. Os valores serão distribuídos entre quadrilhas juninas, misses, marcadores, estilistas e coreógrafos, nas categorias adulta e mirim, que obtiverem as maiores pontuações, conforme previsto no Edital 002/2026. Todas as quadrilhas inscritas receberão certificado de participação.

Requisitos de idade para participantes

O regulamento do concurso estabelece requisitos de idade:

  • Quadrilhas e misses mirins: idade entre 5 e 13 anos completos até a data da apresentação.
  • Categorias adultas: idade mínima de 13 anos.
  • Miss caipira da diversidade: idade mínima de 18 anos.

Sorteio da ordem das apresentações

O sorteio para definir a ordem das apresentações está marcado para o dia 5 de maio, às 10h. O evento ocorrerá na sede da Fundação Cultural do Pará, em Belém, e terá formato híbrido. Cada quadrilha poderá indicar um representante para acompanhar o processo.

Troca de datas e horários

Após a definição da ordem, será permitida a troca de datas e horários entre as quadrilhas. Contudo, o acordo deve ser comunicado à coordenação do concurso em até 24 horas.

Período de apresentações e apuração

As apresentações do concurso acontecerão entre os dias 10 e 28 de junho. A apuração dos resultados está prevista para o dia 29 de junho, às 10h, também na sede da FCP, na capital paraense.

Canais para informações adicionais

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail fcp.quadrilha@gmail.com. A organização informou que as mensagens serão respondidas por ordem de envio até as 17h (horário de Brasília) do penúltimo dia previsto no regulamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Quadrilhas Juninas

Fundação Cultural do Pará
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Ator estadunidense que interpreta Bolsonaro em filme 'faz alerta' sobre eleições; veja

A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018.

09.04.26 11h35

MÚSICA

Thiago Martins lança 'Quintal do TG – Volume 4' e consolida celebração do samba ao pagode

Com a vibrante "Morena" como faixa de trabalho, cantor encerra álbum audiovisual. Cantor se apresenta em Belém neste fim de semana

09.04.26 11h24

VIRALIZOU

VÉDEO: Vídeo de fã mirim dançando Joelma viraliza e é compartilhado pela cantora

Muitos internautas destacaram a importância de ver uma nova geração conhecendo músicas que marcaram o passado

09.04.26 9h47

MÚSICA

Novo álbum de Iris da Selva chega com 10 faixas e mistura carimbó e MPB

Cantor de Icoaraci apresenta trabalho de estreia ao público nacional nesta quinta-feira (9)

09.04.26 8h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ator Michael Patrick morre aos 35 anos

Michael foi diagnosticado com um tipo de doença do neurônio motor (DNM) em 2023

09.04.26 8h52

TELEVISÃO

Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; equipe explica motivo

A Record escreveu que segue "de portas abertas para novos projetos juntos, em breve"

09.04.26 8h23

ENTENDA

BBB 26: saiba quem apertou o botão mágico e qual é a consequência

Agora, a decisão pode redefinir prioridades, expor alianças e até colocar jogadores considerados fortes em risco.

09.04.26 12h53

CULTURA

Ator estadunidense que interpreta Bolsonaro em filme 'faz alerta' sobre eleições; veja

A cinebiografia promete retratar momentos importantes da trajetória de Bolsonaro, incluindo a campanha presidencial de 2018.

09.04.26 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda