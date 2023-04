Jovem mais bela do Pará: concurso de beleza promete resgatar e movimentar mercado de misses

O maior concurso de beleza teen do Norte do Brasil chega a sua 5ª edição este ano. Em junho, vamos conhecer a jovem mais bela do Miss Teen Pará 2023. O concurso é realizado pela empresa New Trend, com objetivo de gerar visibilidade, levar a cultura da região para todo o país e, é claro, empoderar jovens que tem esse sonho. O público vai poder acompanhar a competição através das redes sociais e conhecer as 20 participantes já selecionadas.

Cleide Ornela, CEO da empresa ao lado de sua filha Beatriz Ornela, diz que o concurso já transformou a vida de muitas jovens. "Sabemos que em 5 anos tivemos a oportunidade de mudar a vida de muitas jovens que participaram do nosso concurso, cada miss que pisou em nosso palco saiu com sua vida transformada de alguma forma e esse sempre foi e sempre será o nosso objetivo", disse.

O Miss Teen Pará surgiu através da Beatriz, que aos 16 anos participou do seu primeiro concurso de beleza. "Ela conseguiu atingir todas as etapas de concurso a nível estadual, nacional e internacional, fazendo com que conhecêssemos esse mercado e visualizássemos que nossa região era carente dessa oportunidade", lembra Cleide.

A Miss Petite Pará 2022, Jamilly Marques, conseguiu diversas oportunidades graças ao concurso. "Foi uma virada de chave, um meio essencial para eu trabalhar com várias empresas, que inclusive trabalho até hoje", contou a modelo. "Fui agraciada com amizades, oportunidades, reconhecimento e uma imagem de inspiração para todas as meninas paraenses", concluiu.

"A minha coroação foi o que mais me marcou. Aquela sensação de receber a faixa e a coroa foi um sentimento único! Pude ver todos os meus amigos, familiares e parceiros vibrando por mim", lembra. Após ganhar o título, Jamilly participou do Miss Brasil Teen, representando o Pará. Em junho, a atual miss passará a faixa para sua sucessora.

Para ser Miss Teen é preciso seguir alguns critérios básicos gerais, como ter idade entre 15 e 18 anos no ato da inscrição, não ser casada, não ter filhos e ter altura mínima de 1,50 cm. No entanto, Cleide destaca que o principal pré-requisito é ter personalidade.

"A essência da participante é o principal critério, pois cada candidata representará um município e para isso é necessário ter muita disciplina, conhecimento e mentalidade", sugere Cleide às futuras candidatas. "Ser miss é ser representante! É ter e saber usar sua voz", concluiu.

Cleide reconhece a importância do evento ao "movimentar e resgatar" o mercado de miss no Pará, além de levar "esperança às meninas que tem esse sonho, mas não tinham oportunidade de realizar", comentou.

Os ingressos para prestigiar a noite de glamour presencialmente podem ser garantidos via pix, no valor de R$ 25. Enviar o comprovante para o número (91) 98306-0852.

O concurso também será transmitido ao vivo no canal do Youtube. Mais informações sobre ingressos, candidatas e inscrições estão disponíveis no site da New Trend.

Agende-se

Miss Teen Pará 2023

Data: 10 de junho

Horário: 20h

Local: Hotel Princesa Louçã (Salão Karajás) - Av. Presidente Vargas, 882 - Campina, Belém

Ingressos: R$ 25

Transmissão: no Youtube New Trend Oficial

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)