Concerto de Natal busca resgatar o espírito natalino em São Brás; entenda

A Igreja Primeiro Amor abrirá suas portas para receber o público que irá assistir a abertura do Concerto de Natal, neste domingo (22), em São Brás. Em um evento que reúne mais de 150 componentes, o Ministério de Artes da Igreja realiza cinco dias de programações inéditas para a população. Com o objetivo de resgatar o espírito natalino, serão apresentadas músicas de natal como: Noite de Paz, Feliz Natal, Quem é Este Bebê, entre outras.

Além de promover o espírito de natal para a comunidade, a igreja também busca fomentar os componentes do grupo a desenvolverem habilidades, criatividade e descobrir novos talentos. Apesar de ser um concerto natalino, as apresentações possuem um ritmo e um enredo único, como forma de cativar a plateia. A abertura da programação deste domingo (22), será feita pelas crianças de 0 a 12 anos, que farão a encenação do musical “É Natal, inclusivo”, contando com a participação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

"Eles entram em cena em momentos estratégicos. Uns estão no côro, encenando, dançando, todos juntos e envolvidos. Ao todo teremos 80 crianças no palco", afirmou Thaynah Pinheiro, coordenadora do projeto, Mestra em Artes e especialista em Autismo da Universidade Federal do Pará.

Na segunda-feira (23), a programação será com o jazz tocado pela Banda Louva Brasil, já a véspera de natal terá a apresentação do Ministério da Aliança em Cristo, que se apresenta em concerto com teatro, dança e música. O professor Alex Guimarães é quem dirige o musical, além de ser o líder do Aliança, que completará 35 anos. "Nós não nos apresentamos apenas nas igrejas, mas também em praças, universidades, e até dentro de ônibus. Este ano já estivemos na Escola Técnica Estadual de Icoaraci. Queremos comunicar Jesus por meio da arte.", afirmou Alex.

Dia 25, na noite de natal, o musical geral “O Mensageiro” levará a alegria do natal para as pessoas que estarão na igreja. Já o encerramento da programação de natal acontece no dia 26, com o show especial da cantora Lenne Bandeira, em um especial que irá reunir diversos nomes da música gospel na live bandeira de Cristo.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)