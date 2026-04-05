Como foi a homenagem a Ozzy Osbourne no Monsters Of Rock

O festival Monsters Of Rock exibiu uma homenagem a Ozzy Osbourne em seus telões neste sábado, 4, em São Paulo. Entre os shows no Allianz Parque, foi apresentado um vídeo relembrando algumas imagens da carreira do cantor.

Em determinado momento, o letreiro indicou "Monsters Of Rock - São Paulo, Brasil, 1995", referência à primeira participação dele no festival em solo brasileiro. Parte do público passou a gritar "Olé, olé, olé, olé.... Ozzy! Ozzy!". Por fim, surgiu a frase "Os Verdadeiros Monstros do Rock nunca morrem. Estarão sempre vivos nas suas músicas e nos nossos corações."

O cantor também foi lembrado durante o último show da noite, quando o Guns N' Roses cantou uma versão de Junior's Eyes, música do Black Sabbath. Durante o solo de Slash, os telões mostraram uma foto de Ozzy.

O Monsters Of Rock 2026 aconteceu neste sábado e contou com shows de artistas e bandas como Guns N' Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme, Halestorm, Yngwie Malmsteen, Dirty Honey e Jayler.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne morreu em 22 de julho de 2025, aos 76 anos de idade. Semanas antes, em 5 de julho, ele se esforçou para fazer um último show ao lado dos ex-companheiros da banda Black Sabbath.

Sem conseguir se levantar por problemas na coluna que o impediam de andar e sofrendo com a doença de Parkinson, ele conseguiu repetir alguns de seus sucessos em apresentação histórica na ocasião.