Começou hoje, 02, a 26ª edição da Bienal do Livro de São Paulo

Neste sábado (2), começou a 26° Bienal Internacional do Livro de em São Paulo, realizada no Expo Center Norte, que disponibiliza um espaço total de 65 mil m² para o encontro das principais editoras e distribuidoras do país. A vasta programação, que segue até o próximo domingo, 10, inclui lançamentos, rodas de conversas, exposição e vasta programação cultural .

Uma das programações que movimentou a manhã deste sábado, 02, foi o painel "Das Páginas Para as Telas", que reuniu as escritoras Bruna Vieira, Babi Dewet, Luiza Trigo, Paula Pimenta e Thalita Rebouças, escritora e apresentador do programa da TV Globo The Voice Kids. A mediação foi de Leh Pimenta (Clube do Livro BH).

Na pauta, as cinco autoras bestsellers que escrevem para o público jovem conversaram sobre suas histórias virarem séries e filmes. Além do painel, discutiram também sobre como é o processo de seleção de elenco e as adaptações para o cinema dos livros das autoras. O papo também permeou assuntos como inclusão, representatividade e identificação.

A programação da Bienal segue até o próximo domingo, 10.

Agende-se

O quê: 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Quando; De 02 a 10 de julho de 2022

Onde: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, São Paulo, SP)

Ingresso: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Funcionamento: Sábados e domingos: de 10h às 22h / De segunda a sexta: 9h às 22h (Entrada até 21h e no dia 10, entrada até 19h).

Informações: https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/a-bienal.html