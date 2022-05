Com velório aberto ao público, Milton Gonçalves será cremado em cerimônia restrita à família

O último adeus ao ator e diretor Milton Gonçalves será no Teatro Municipal do Rio, a partir das 9h desta terça-feira, 31 de maio, com uma homenagem aberta aos fãs. Porém, pela parte da tarde, o corpo seguirá para uma capela no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, onde será cremado numa despedida restrita à família prevista para começar às 15h15.

Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira (30), aos 88 anos, em decorrência de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC, em 2020. Viúvo, o artista deixa três filhos, dois netos e um legado imensurável, que se confunde com a história da teledramaturgia brasileira.