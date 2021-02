Com Alzheimer, Tony Bennett diz que gravar músicas é ‘terapia’ e prepara novo disco

Considerado um ícone da música norte-americana, o cantor Tony Bennett revelou nesta segunda-feira (1º) que vem lutando desde 2016 contra o Mal de Alzheimer.

Em entrevista para uma revista que traz artigo da AARP (ONG norte-americana que trabalha em questões que afetam a população idosa), o cantor de 96 anos, familiares e colaboradores artísticos falaram sobre a doença de Tony pela primeira vez.

Life is a gift - even with Alzheimer’s. Thank you to Susan and my family for their support, and @AARP The Magazine for telling my story.



Read more here:https://t.co/R05A4jc5BF⁰



📸 Kelsey Bennett pic.twitter.com/ApxBCpGv0y