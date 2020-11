Colunista diz que brevemente Luan Santana e Giulia Be vão assumir romance

A colunista Fábia Oliveira publicou na tarde desta quarta-feira (18) que brevemente Giulia Be e Luan Santana devem assumir o romance. Luan Santana e Jade Magalhães se separaram no dia 27 de setembro, um dia após a live de Luan com Luísa Sonza e Giulia Be.

Ela disso que Luan começou realmente a se aproximar de Giulia, aconselhando a menina sobre como lidar com haters. E a aproximação resultou em um contato maior entre a dupla. Luan, inclusive, tem levado Giulia para jantar. O cantor tem se mostrado muito cuidadoso, respeitoso e, inclusive, a família do sertanejo já conheceu a pretendente. No último fim de semana, Giulia jantou com os pais de Luan.