Coluna do Estadão: 'Que tal você ser minha vice?', diz Flávio Bolsonaro à deputada Bia Kicis

Por Leticia Fernandes, do Estadão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato a presidente da República, disse nesta quarta-feira, 24, que cogita o nome da deputada Bia Kicis (PL-DF) para vice em sua chapa.

Logo depois de se reunir com o presidenciável do PL, quando gravaram um vídeo em que falam do assunto, Bia Kicis contou à Coluna do Estadão que o senador perguntou se ela queria ser candidata a vice-presidente.

"Ele me disse: ?você é um dos quadros mais preparados que temos, quero uma mulher conservadora e quero cogitar o seu nome. Que tal você vir de vice?'", afirmou a parlamentar do PL do Distrito Federal, pré-candidata ao Senado.

A deputada disse ainda que Flávio perguntou "como ela conseguia" ter um projeto sancionado pelo presidente Lula, rival do senador nas eleições, ao que ela teria respondido que tem "poder de diálogo e de negociação" para além da bolha bolsonarista.

No vídeo gravado ao lado de Bia Kicis, Flávio diz saber que a deputada gosta de desafios e tece elogios a ela.

"Não estou falando que ela vai ser a vice não, tá, gente, mas quero que vocês comentem se ela seria uma boa escolha ou não. Saibam que tenho um carinho gigante por ela", afirmou o senador.

Flávio tem ampliado as conversas com mulheres do partido nos últimos dias em busca de um nome para concorrer à Presidência ao seu lado. Ele também conversou recentemente com a deputada Júlia Zanatta (PL-SC).

Entre os outros nomes femininos que o senador cogita estão a deputada Simone Marquetto (PP-SP), a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que já disse que não quer concorrer, e a deputada Clarissa Tércio (PP-PE).