Coluna do Estadão: Planalto vê tarifaço de Trump como 'novo 8 de Janeiro'

Integrantes do Palácio do Planalto têm feito uma comparação, em termos de efeito político, entre o 8 de Janeiro e o tarifaço do presidente americano, Donald Trump, contra o Brasil. No começo de 2023, quando bolsonaristas invadiram os prédios dos três Poderes, houve união em torno do governo Lula, que ganhou trégua do Congresso por um tempo. A aposta é de que o mesmo ocorrerá desta vez, por se tratar de ataque dos EUA à soberania do País. Por isso, na volta do recesso parlamentar nesta semana, o Executivo acredita em relação zerada com a Câmara e o Senado. Aliados do presidente Lula dizem ver melhora significativa no ambiente político porque o tarifaço, além de unir os Poderes, gerou recuperação da popularidade do petista e colocou a extrema direita na defensiva.

ÁGUAS PASSADAS. O último estresse do governo com o Congresso foi o veto de Lula ao aumento do número de deputados. Mas o Planalto avalia que houve tempo suficiente para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), digerir a derrota. Retaliações estão fora do radar, ao menos por enquanto.

PRIORIDADES. A estratégia, com a retomada dos trabalhos legislativos, será chamar as principais lideranças do Centrão para fechar acordo pela aprovação de duas bandeiras do governo no semestre: a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e a PEC da Segurança Pública.

MOTE. Membros do governo citam como trunfo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada na semana passada, que mostrou pela primeira vez em 2025 a aprovação de Lula maior que sua desaprovação. Mais popularidade, na visão do Planalto, significa menos hostilidade no Congresso.

DIVÃ. A direita brasileira entrou no modo "cada um por si", após sequência de reveses, e agora avalia como cada passo vai impactar 2026. O argumento é que os deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli - dois dos principais personagens do bolsonarismo - se fixaram nos próprios interesses e abalaram a unidade desse campo político.

DESFALQUE. A ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no ato bolsonarista deste domingo, 3, ainda que para passar por procedimento médico, foi lida como uma forma de tentar se preservar.

ISOLAMENTO. Caciques da política dizem que Eduardo só se esforça para garantir aproximação com Trump e permanecer nos EUA. Além disso, brigou com Tarcísio e outros expoentes do bolsonarismo. Enquanto isso, Zambelli provocou vexame ao ser presa na Itália depois de uma fuga considerada desastrada.

ATÉ... O youtuber Felipe Neto recorrerá ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça por ter sido condenado por danos morais em uma ação movida pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira. Na quinta-feira, 31, a Justiça do DF negou o último recurso de Felipe Neto, que terá de pagar R$ 20 mil a Lira por tê-lo chamado de "excrementíssimo" durante uma sessão virtual da Casa.

...O FIM. O magistrado da primeira instância considerou que o influenciador digital cometeu "abuso do direito de livre manifestação do pensamento" e fez ofensas pessoais ao deputado.

PRONTO, FALEI! Magno Karl Diretor executivo do Livres "O tarifaço de Donald Trump dá palanque a Lula e Jair Bolsonaro, mas também abre uma janela de oportunidade para o centro democrático se posicionar."

CLICK Lorenzo Pazolini Prefeito de Vitória No anúncio de doação de uma embarcação ao Instituto Canal, que monitora o ecossistema marinho da região, principalmente para a proteção do boto-cinza.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)