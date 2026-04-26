Coluna do Estadão: Lula fica fora da Agrishow e amplia o terreno da oposição com o agronegócio

O presidente Lula não deve ir à Agrishow 2026, que teve abertura protocolar neste domingo, 26, em Ribeirão Preto (SP), fechando o terceiro mandato na Presidência sem comparecer à maior feira agropecuária do País. Com isso, mesmo enviando representante, o petista amplia o terreno do setor com seus opositores, em pleno ano eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro (PL) e os ex-governadores Ronaldo Caiado (União-GO) e Romeu Zema (Novo-MG) confirmaram presença. Eles iniciam suas visitas ao evento a partir da segunda-feira, 27. Nos últimos anos, a Agrishow deixou de ser apenas um hub de negócios e virou um termômetro da sucessão presidencial. Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o setor - historicamente alinhado ao ex-presidente - tornou-se importante espólio político em disputa.

ALINHADOS. Flávio vai à Agrishow na segunda, quando evento é aberto ao público geral, de braços dados com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Zema e Caiado, nos dias seguintes, transformando os corredores da feira em espaço para reforçar críticas ao atual governo, principalmente diante de um público que tem muito mais proximidade com a direita.

MAL-ESTAR. A relação entre o governo Lula e evento entrou em colapso logo no primeiro ano de mandato. Em 2023, houve um polêmico "desconvite" ao então ministro da Agricultura Carlos Fávaro. Tamanha tensão, o governo Lula ameaçou retirar patrocínios.

SEM DANOS. Lula sabe que enfrentaria público de maioria hostil. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro da Agricultura, André de Paula, representaram o governo, neste domingo, no evento fechado, com anúncio de programa e de juros menores.

MEIO-TERMO. O deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC), relator do projeto que amplia o limite de faturamento anual para enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI), afirmou que o valor ideal seria de R$ 160 mil, mas que o Congresso buscará o montante possível.

RELAX. Goetten minimiza o impacto fiscal e diz que o valor ainda será calculado em discussões com a equipe econômica do governo. "Não enxergamos impacto negativo no aumento da tabela." Hoje, o faturamento máximo é de R$ 81 mil por ano.

ROMBO. Estimativa do Ministério da Fazenda, no entanto, aponta que o texto original do projeto, com aumento para R$ 130 mil, já significaria um custo anual de R$ 50 bilhões. Projeto apresentado pelo senador Jayme Campos (União-MT) previa limite de R$ 130 mil, mas o valor subiu para R$ 145 mil durante a tramitação.

CARRO... O presidente Lula quer apresentar Flávio Bolsonaro como o "Opala velho" da disputa de outubro. Em fevereiro, o senador chamou Lula de "Opala velhão", ao que o petista respondeu que Jair Bolsonaro "está no desmanche".

...VELHO. A ideia é mostrar que Flávio, apesar de 36 anos mais novo que Lula, é um nome "batido" na política do RJ. A estratégia consiste em dizer que o senador construiu capital político no Estado em que todos os ex-governadores eleitos nos últimos 30 anos foram presos, cassados ou afastados por impeachment.

PRONTO, FALEI! Magno Malta Senador (PL-ES) "A tendência é de uma sabatina mais rigorosa que o habitual para Jorge Messias. Por isso, não cabe ao governo ?cantar vitória' antes do tempo."

CLICK Fábio Zambeli Diretor da Athos Public Affairs Participou de debate na Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), em Brasília, sobre cenário eleitoral e perspectivas para o segundo semestre.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Leticia Fernandes e Victor Ohana)