Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Governo quer revanche no Congresso em clima eleitoral e aposta no fim da 6x1

.A oposição sabe que não pega bem votar contra mais direitos para trabalhadores em ano eleitoral e que o governo tem maioria para aprovar a proposta do fim da escala 6x1

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O governo Lula aposta em uma revanche com a oposição após duas derrotas sucessivas esta semana. Superadas a indicação de Jorge Messias ao STF e a derrubada do veto do projeto da Dosimetria, que beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), governistas vão concentrar esforços na aprovação do fim da escala trabalhista de 6x1 na Câmara dos Deputados, pauta que pressiona seus adversários e é uma das principais bandeiras eleitorais de Lula. A oposição sabe que não pega bem votar contra mais direitos para trabalhadores em ano eleitoral e que o governo tem maioria para aprovar a proposta. Por isso, já precisou alinhar o discurso e votou pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

CARTAS... Cientes de que o tema é espinhoso, oposicionistas querem descaracterizar o texto do governo na comissão especial que vai debater o assunto. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo já tem em mãos 4 emendas prontas para apresentar nos próximos dias.

...NA MANGA. O grupo, coordenado pelo deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), fala em transformar o texto em uma "reforma trabalhista 2.0". As emendas sugerem incluir na Constituição que vale o acordado sobre o legislado e submeter ao Congresso a aprovação de normas de segurança para trabalhadores que oneram as empresas.

LEQUE. Passarinho afirmou à Coluna ser preciso apresentar um "cardápio" de medidas que alivie as companhias. "A gente quer discutir qualquer compensação para as empresas, e a ideia é falar em segurança jurídica para sair da mesmice", defendeu.

BOA. Políticos da base do governo Lula demonstraram satisfação com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de escolher o deputado Leo Prates (Republicanos-BA) para relatar a PEC da 6x1 na comissão criada na semana passada.

DOS NOSSOS. Governistas queriam um relator do PT, mas veem o nome de Prates como alguém com boa interlocução com o Executivo. "Não é dos mais agressivos contra o governo", disse um petista. A passagem do deputado pelo PDT também ajuda nessa avaliação.

VEJA MAIS

image Lula: Razão pela qual é preciso existir governo é para resolver problemas
O presidente não tratou sobre a rejeição de Jorge Messias ao STF e nem da derrubada do veto do projeto de dosimetria às penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro

image Edinho Silva: Mais uma vez, Congresso vira as costas para a sociedade que rejeita dosimetria
Um dos beneficiados será o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com a pena reduzida de 27 anos para 20 anos

CUIDADO. Parlamentares do Centrão, por outro lado, preferiam o nome de Paulo Azi (União-BA) para relatar a matéria. Azi foi o relator na CCJ e agradou ao governo e à oposição. O grupo também ressaltou os desafios de um deputado de primeiro mandato comandar pauta tão complexa.

DICAS. A ICC Brasil lançou ontem, em São Paulo, o Guia para Empresas sobre Gestão de Riscos Associados a Organizações Criminosas. O documento orienta companhias e profissionais a fortalecer mecanismos de governança e proteger a integridade de suas operações.

ATENÇÃO. Entre os sinais de alerta que podem ajudar as empresas a identificar a infiltração de organizações criminosas no setor privado, segundo a ICC, estão a mudança frequente de sócios, solicitações de pagamentos em contas de terceiros e preços incompatíveis com o mercado.

PRONTO, FALEI!

Chico Alencar Deputado federal (PSOL-RJ)

"A história do Brasil é uma história de golpismo permanente com espasmos de democracia. Ninguém disse que teve golpe, mas tentativa claro que houve."

CLICK

Eduardo Paes Pré-candidato ao governo do RJ

O ex-prefeito do Rio, aliado de Lula, se encontrou com o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), que declarou apoio à sua candidatura no Estado.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, Letícia Fernandes e Victor Ohana)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Fabiano, da dupla com César Menotti, perde mais de 60 kg em três anos

O artista chegou a pesar 180 kg em 2023

01.05.26 9h31

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

SAMBA

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador em Belém com o espetáculo ‘Meu Lugar’

Evento contará com dois palcos e apresentações de Nosso Tom, Mariza Black e Arthur Espíndola, unindo a nova geração e ícones locais

01.05.26 8h00

MÚSICA

Morfina Punk lança EP 'Caderno de Fazer Refrão' com seis faixas inéditas nas plataformas

Novo trabalho da banda paraense mistura punk, grunge e influências amazônicas, além de trazer proposta com viés social

30.04.26 18h03

MAIS LIDAS EM CULTURA

DENÚNCIA

Justiça dos EUA formaliza denúncia contra Britney Spears e cantora pode enfrentar prisão

A artista deve comparecer a uma audiência na próxima segunda-feira (4/5)

01.05.26 9h26

revelação

Andressa Urach diz que famoso foi 'pior que Neymar' na cama; saiba quem

Influenciadora relembra encontros com celebridades e afirma ter se decepcionado

30.04.26 21h06

CULTURA

1º Amostraí 2026, no Casarão do Boneco, em Belém, recebe crianças de todas as idades

A partir das 17h, crianças e adultos que cultivam sua criança interior poderão conferir espetáculos teatrais para mexer com a sensibilidade de cada um, a um preço simbólico para manter o Casarão no bairro da Campina

01.05.26 8h00

SAMBA

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador em Belém com o espetáculo ‘Meu Lugar’

Evento contará com dois palcos e apresentações de Nosso Tom, Mariza Black e Arthur Espíndola, unindo a nova geração e ícones locais

01.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda