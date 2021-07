Claudia Rodrigues recebe alta e comemora nas redes sociais

A atriz Claudia Rodrigues recebeu alta nesta terça-feira (20). A artista estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 9 de julho para tratar um surto de esclerose múltipla, doença com que convive há 20 anos. Claudinha também apresentou uma inflamação acentuada após ter o tendão rompido durante o processo de internação. A informação foi divulgada pelo portal UAI.

Pelas redes sociais, Claudia comemorou a alta e agradeceu o apoio dos fãs.“Eu amo vocês e agradeço a cada oração, mensagem, ligação e cada gesto carinho que me deram. Tô aqui agora e, graças a Deus, minha equipe médica e minha empresária que não mede esforços para me ajudar. Agora vou voltar para casa e para minha filha, que estou morrendo de saudades”, disse a atriz em vídeo.

Nesta segunda (19), Claudia recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 enquanto estava internada. Claudia ainda disse no vídeo que seguirá na recuperação da esclerose múltipla. “Vou voltar para minha reabilitação, pois estou me esforçando muito para me recuperar das sequelas da esclerose. Não faço mais tratamento, faço treinamento: começo às 9h da manhã e paro às 20h da noite, só paro duas horas para almoçar e descansar”, contou, animada.