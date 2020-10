'Círio na Estação' tem música e teatro na programação deste fim de semana

A programação 'Círio na Estação 2020' segue com diversas atrações neste fim de semana. Entre os dias 16 e 18 de outubro, o complexo receberá apresentações do Grupo Regional Parananin e dos cantores Markinho Duran, Carla, do Mocotó Elétrico, e Bernardo Miranda.

Também haverá espetáculo teatral com a palhaçaria da Trupe de Bubuia. As programações seguirão todos os protocolos de segurança do combate à Covid-19.

Nesta sexta-feira (16), o Grupo Regional Parananin fará apresentação gratuita, às 18h, no anfiteatro São Pedro Nolasco.

Às 19h30, é a vez do cantor Markinho Duran & Banda, que vai levar o melhor do rock nacional e internacional ao palco do Teatro Maria Sylvia Nunes. O ingresso para a apresentação está disponível no valor único de R$ 10.

Os palhaços da Trupe de Bubuia farão a alegria do público, no sábado (17), durante o espetáculo 'De bubuia por aí', a ser realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, às 17h, com entrada franca. Já à noite, às 19h, será a vez da cantora Carla, do Mocotó Elétrico, agitar a orla do complexo. A programação é gratuita.

No domingo (18), o cantor Bernardo Miranda levará um repertório variado para o público da orla do complexo a partir das 17h. Às 18h, haverá celebração do encontro 'Cristo Alegria', no Teatro Maria Sylvia Nunes. Ambas as programações são gratuitas.

A compra de ingressos e retirada de cortesias para as apresentações no Teatro Maria Sylvia Nunes já estão disponíveis na bilheteria do local, situado no Armazém 3 da Estação das Docas.

Para as programações em que não serão cobrados ingressos, a OS Pará 2000, que administra a Estação, e a Diretoria da Festa de Nazaré estimulam os visitantes a realizar a doação de alimentos não perecíveis em troca dos ingressos. Haverá um ponto de coleta, localizado no Armazém 3.

Em razão das medidas de segurança estabelecidas em decreto estadual, em função da pandemia de covid-19, o Teatro Maria Sylvia Nunes terá entrada limitada a 50% da lotação normal.

A Estação das Docas exibe, também, um mini arraial montado no Armazém 3 do complexo, onde é possível ter acesso às principais características relacionadas à festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

Produtos como artigos religiosos, artesanatos, brinquedos de miriti e fitas coloridas, bem como pratos típicos do Pará, podem ser adquiridos no local.

As emoções e características da quadra nazarena em Belém, ao longo de 19 anos de procissões, também podem ser observadas nos detalhes captados pelo fotógrafo Bob Menezes, que está com exposição fotográfica na Estação.

Além disso, missas e apresentações culturais compõem a agenda do evento, que segue com visitação gratuita até 30 de outubro, de 10h às 22h.

Agende-se:

Programação Círio na Estação 2020

Sexta-feira (16)

18h - Grupo Regional Parananin / Anfiteatro São Pedro Nolasco - Gratuito.

19h30 - Markinho Duran & Banda / Teatro Maria Sylvia Nunes / Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro, no valor único de R$ 10.

Sábado (17)

17h - Espetáculo 'De bubuia por aí' / Teatro Maria Sylvia Nunes - Gratuito.

19h - Carla, do Mocotó Elétrico / Orla do Armazém 3 - Gratuito.

Domingo (18)

17h - Bernardo Miranda / Orla do Armazém 3 - Gratuito.

18h - Cristo Alegria / Teatro Maria Sylvia Nunes - Gratuito.