Circular Campina Cidade Velha tem participação de cooperativa de mulheres privadas de liberdade

A 38ª edição do Circular Campina Cidade Velha, que enche de cultura as ruas do centro histórico de Belém ao longo deste domingo, 12, tem uma série de novidades. Entre a extensa lista de programações oferecidas em diversos locais, um destaque é a estreia do projeto Coostafe, a primeira cooperativa de mulheres custodiadas do Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua.

As mulheres do projetam ficam na Praça do Carmo, das 9h às 18h, em um estande onde comercializam artesanatos, artigos, natalinos, bijuterias e pequenos objetos. A Cooperativa possui 26 cooperadas e existe desde 2014. O projeto faz parte da reinserção social de mulheres privadas de liberdade.

Ellen Cordeiro, uma das integrantes do projeto que participa do Circular deste domingo, fala da relevância da inserção do Coostafe em espaços de grande projeção. “A importância do projeto para nós, é para divulgação do nosso trabalho, que muita gente não conhece. Esse espaço é bom na ajuda da nossa ressocialização, e mostrar o que nós produzimos dentro do sistema”, diz.

Gerson Santos, assessor de projetos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que coordena do Coostafe, também destaca a inserção das mulheres na programação do Circular. Ele conta que esta é a primeira cooperativa do país formada apenas por mulheres privadas de liberdade.

“O Coostafe, por ser uma pessoa jurídica, depende de faturamento, e estar nessa edição do Circular acaba atendendo essa parte da necessidade das cooperadas, que é faturar e gerar receita para a cooperativa, e essa receita ser revertida em insumos para produção”, explica Gerson.

Circular

O Circular Campina Cidade Velha segue com programações espalhadas ao longo de todo o domingo. Uma das novidades desta edição é a reformulação do app Circular Mobile. Desta vez, em vez de mostrar toda a programação da edição - disponível nas redes sociais do projeto - apresenta roteiros gastronômicos e culturais que revelam a riqueza e a diversidade do patrimônio cultural e histórico existente nos três bairros históricos.