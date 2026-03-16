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Circuito Maravilha leva debates, oficina e documentário sobre a guitarrada a três cidades do Pará

Projeto dedicado à obra de Mestre Vieira passa por Barcarena, Bragança e Belém com programação gratuita voltada à memória e à difusão do gênero musical paraense.

O Liberal
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O projeto integra uma série de pesquisas desenvolvidas por Luciana Medeiros, que abordam a história da guitarrada e a trajetória de Mestre Vieira (Renato Reis)

O Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória inicia programação neste mês de março em três municípios paraenses. O evento gratuito levará debates, oficinas e exibição de documentário para Barcarena, Bragança e Belém, valorizando a história da guitarrada e a obra de Mestre Vieira, criador do gênero musical.

Abertura em Barcarena

A primeira etapa do Circuito Maravilha ocorre nos dias 20 e 21 de março em Barcarena. As atividades serão realizadas na Biblioteca Pública Municipal Dr. Firmo Cardoso. A programação da sexta-feira, dia 20, inicia às 16h com credenciamento dos participantes.

Em seguida, haverá a mesa de debate "Cena da música em Barcarena – panoramas e perspectivas". A discussão será mediada pelo historiador Luiz Antônio Valente Guimarães. Participarão o mestre da cultura Valter Bubuia, o músico e compositor Waldo Possa e a jornalista e gestora em turismo Márcia Ferreira. Eles abordarão a produção musical local, trajetórias artísticas e a relação entre cultura e turismo no município.

A jornalista e produtora cultural Luciana Medeiros apresentará o Inventário Mestre Vieira. Esta pesquisa se dedica à documentação e preservação da memória do criador da guitarrada. A programação prosseguirá com a exibição do documentário “Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada”.

Dirigido por Luciana Medeiros, o filme aborda a trajetória de Mestre Vieira e a formação da guitarrada. O gênero musical é marcado pelo diálogo entre ritmos como choro, merengue, carimbó e cúmbia. Após a sessão, haverá um bate-papo com a diretora.

No sábado, dia 21 de março, o circuito promoverá a oficina "Comunicação para artistas e projetos culturais", das 9h às 12h. A atividade é destinada a artistas, produtores e agentes culturais. O objetivo é aprimorar estratégias de divulgação, produção de portfólios e elaboração de releases.

Continuidade em Bragança

A programação segue para a Usina da Paz de Bragança no dia 28 de março. Pela manhã, das 9h às 12h, a oficina de comunicação para artistas será novamente realizada. Na parte da tarde, a partir das 16h, acontece a mesa "Música como patrimônio cultural imaterial no Pará".

Esta mesa terá a participação da bióloga e agente cultural Kelle Cunha, do produtor cultural e ator Bruno Romão e do músico e pesquisador Toni Soares. Eles discutirão temas como memória musical, políticas culturais e difusão de tradições locais, a exemplo dos ritmos da Marujada de São Benedito. A mediação será do pesquisador Claudio Trindade.

Assim como em Barcarena, a etapa de Bragança incluirá a apresentação do Inventário Mestre Vieira e a exibição do documentário "Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada".

Encerramento em Belém

Em abril, o Circuito Maravilha chegará à Usina da Paz da Cabanagem, em Belém. No dia 9, a mesa "Tradição e latinidade – pesquisa, circulação e criação na música paraense" reunirá nomes importantes. São eles: o músico e pesquisador Luizinho Lins, o DJ e colecionador de vinil Júnior Almeida e a cantora e compositora Lia Sophia. A mediação será do historiador e DJ pesquisador Gustavo Lima.

O debate se aprofundará nas influências latino-amazônicas na música paraense. Também serão abordados os processos contemporâneos de circulação e criação musical. Após a conversa, o público poderá assistir à última sessão do documentário e participar de bate-papo com a diretora Luciana Medeiros.

A programação do Circuito será encerrada no dia 11 de abril, com mais uma edição da oficina de comunicação para artistas e projetos culturais.

A importância da Guitarrada e Mestre Vieira

O projeto integra uma série de pesquisas desenvolvidas por Luciana Medeiros desde 2008. Os estudos abordam a história da guitarrada e a trajetória de Mestre Vieira. As iniciativas incluem publicações, plataformas digitais e produções audiovisuais dedicadas ao tema.

A guitarrada foi criada em Barcarena e se tornou um marco da música instrumental brasileira. Em 2011, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará. Em 2024, obteve o reconhecimento como manifestação da cultura nacional.

Inscrições e acesso

Todas as atividades do Circuito Maravilha são gratuitas e incluem interpretação em Libras. Haverá também a emissão de certificados para os participantes.

As inscrições podem ser feitas previamente de forma online ou presencialmente nos locais das atividades. É importante observar a disponibilidade de vagas até o dia de cada evento.

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