Circuito Amazônico de Festivais será lançado no palco do Se Rasgum

Com uma cultura pulsante e em constante atualização, a Amazônia em toda sua diversidade agora tem um calendário que promete fazer com que os amazônidas não precisem mais se deslocar para outras regiões para curtir seus artistas favoritos. É o Circuito Amazônico de Festivais, um ecossistema de iniciativas culturais também engajadas com a defesa da floresta. O lançamento oficial será durante a programação gratuita do Festival Se Rasgum 18 anos, no Píer das 11 janelas, dia 16 de novembro. E, claro, no palco shows esperados de artistas locais, como a volta da banda Cravo Carbono. O Se Rasgum tem patrocínio de Coca-Cola e Devassa.

Sobem ainda no palco do pier Dj Digestivo, Negah Ysa, Ana Clara, Thais Badu + Matemba + Agatha Sou + MC Yra, artistas do Pará, além de Yanna Mc (Amapá), Calorosa (Mato Grosso), Filomedusa (Acre), e Luciana Simões (Maranhão). Esta representatividade simboliza justamente o caráter inclusivo do Circuito, que tem como “fundadores” festivais da Amazônia legal com considerável serviço prestado à cena cultural de seus estados: Varadouro (AC), Calango (MT), Quebramar (AP), BR-135 (MA), Casarão (RO), Tomarrock (RR), Se Rasgum (PA) e Até o Tucupi (AM).

“Nunca fomos tão fora do eixo”, diz a produtora Renée Chalu, do Se Rasgum. Ser palco do lançamento do Circuito Amazônico de Festivais é uma justa homenagem a um festival que, mesmo com as dificuldades de visibilidade e lidando com o pesado “custo amazônico”, acumula 18 edições consecutivas. E o olhar de diversidade que o Circuito propõe é também uma marca registrada do se Rasgum, que desenvolve iniciativas como o projeto Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal, “que faz um mapeamento para selecionar novos artistas amazônicos e colocar no palco, dentro da programação do Festival Se Rasgum”, completa.

Mas antes da festa, vamos ao trabalho: no dia 14 de novembro, na abertura das atividades de formação do festival, o já tradicional Music On The Table, no Teatro Gasômetro, representantes de todos os festivais que fazem parte da plataforma irão se reunir em um momento histórico. As inscrições para fazer parte do Circuito estarão abertas e essa também será uma oportunidade para que realizadores que desejem fazer parte possam solicitar a sua adesão à rede. E nos demais dias da programação do Se Rasgum os representantes estarão disponíveis para networking. Ao final, será lançada uma plataforma para acolher, de forma permanente, novos eventos dos municípios da região.

Os fundadores da iniciativa terão representantes neste encontro, que será na roda de conversa “Circuito Amazônico de Festivais”, marcada para as 16h30. Esta programação terá as presenças de Karla Martins (Festival Varadouro - AC), Luciana Simões (BR 135 - MA), Lidiane Barros (Festival Calango - MT), Vinicius Lemos (Festival Casarão - RO), Heluana Quintas (Festival Quebramar - AP), Manoel Rolla (Tomarrock - RR) e Renée Chalu (Festival Se Rasgum e Sonido). Pablo Capilé, o fundador do Circuito Fora do Eixo (entidade que articulou o Circuito Amazônico) e da Mídia Ninja, será o mediador do bate-papo.

Em seguida, a floresta amazônica e seu papel na emergência climática entram na pauta, com o painel “Cultura, Sustentabilidade e Emergência Climática”, que contará com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Completam a mesa Alzzyney Pereira (duo @curumiz), Giovana Abreu (British Council - Cultura Circular), Lucas Nassar (Laboratório da Cidade), Samantha Chaar (Composta Belém - Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá) e Luciana Adão (Oi Futuro), que mediará o diálogo.

Lançamento do Circuito Amazônico de Festivais

durante a programação do Festival Se Rasgum 18 anos:

- Píer das Onze Janelas

A partir das 19 horas - Entrada gratuita

Praça Frei. Caetano Brandão, s/n. Cidade Velha - Belém-Pa.

Cravo Carbono (PA)

Filomedusa (AC) convida Ana Clara (PA)

Calorosa (MT) convida Luciana Simões (MA)

Thais Badu (PA) + Matemba (PA) + Agatha Sou (PA) + MC Yra (PA) + Yanna MC (AP)

Nega Ysa (PA -Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal)

Dj Digestivo (PA)

- Programação Formativa do Festival Se Rasgum 18 Anos, Music On The Table,com painéis, oficinas, workshops e palestras voltadas ao mercado musical, cultural, além de temas atuais e relevantes voltados à sustentabilidade e emergência climática.

14 a 17 de novembro no Teatro Gasômetro, Usina da Paz do Jurunas e Auditório do Palacete Faciola.

Programação completa nas redes do festival @serasgum