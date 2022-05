'Ciranda Celestial': Bando Madtodontes apresenta novo disco em show neste sábado

O Bando Mastodontes convida o público para entrar em sua “Ciranda Celestial” neste sábado, dia 21. O show marca o lançamento do novo disco da banda, na Casa Samba, em Belém. Repleto de batuque, teatro, poesia e folia, a big band prepara uma performance para fazer o público ferver.

Como convidados especiais, a manada recebe o Baile do Mestre Cupijó, que arrasta multidões ao som de siriá, mambo e banguê. Para somar ainda mais energia, a festa traz os sets dos DJs Luska, Jack Sainha, Nat Esquema e Bambata Brothers. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse.

O show apresenta pela primeira vez, na íntegra, as dez canções do novo disco, “Ciranda Celestial” (Natura Musical), que reverencia uma Amazônia ancestral, preta e indígena, de ritos e cura. Marcadas por uma sonoridade guiada pelos tambores, as músicas trazem influências múltiplas.

“Nossas referências são Trio Manari, Matheus Aleluia, Baden Powell, Sérgio Sampaio, Baiana System, Nação Zumbi, e todo e qualquer lugar que trabalhe o tambor como protagonista das narrativas. Os tambores do Bando materializam o nosso elo de ligação. A gente gosta mesmo é de estar juntes para fazer gira com nosso batuque etéreo”, diz Luciano Lira, violonista, compositor e um dos vocalistas da trupe.

Fundado em 2015 a partir do encontro de atores, o Bando Mastodontes reúne gente das artes cênicas, do audiovisual, da comunicação, do direito e da psicologia - artistas que têm a música como ponto de comunhão. O grupo é formado por Jimi Britto (guitarra), Ana Marceliano (percussão, voz e composição), Fernanda Noura (voz), Luciano Lira (violão, voz e composição), Caio Azevedo (bateria), Katarina Chaves (percussão), Bruna Cruz (percussão, voz e composição), Armando Mendonça Filho (voz, percussão, violino, violão e bandolim) e Rodolfo de Mendonça (baixo).

Em “Ciranda Transcendental”, o Bando apresenta uma sonoridade de batuque, progressiva, no disco que traz ainda participações que aliam arte, festa e fé. Participam do disco a escritora Paloma Amorim; Zélia Amador, um dos mais relevantes nomes do ativismo preto na América Latina; Trio Manari, Banda Nação Ogan; Mansu Nangetu, terreiro de candomblé angola que é referência regional e nacional na cultura religiosa afro-amazônica; Edimar Silva, contramestre de capoeira angola, nas percussões.

“A gente percebeu que na pandemia, com mais de 600 mil mortos, era um momento muito importante para convocar a energia dos orixás pra dentro dessa ciranda. E nossa Amazônia transcendental está intimamente ligada à ideia de que existe força na nossa pajelança. Cantamos para nos curar, reverenciamos a espiritualidade existente na ancestralidade de nosso canto”, explica Lira.

O disco e o show “Ciranda Celestial” têm patrocínio do edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear). A festa de lançamento é uma realização da Meachuta Produções.

Agende-se:

Bando Mastodontes lança ‘Ciranda Celestial’

Com Baile do Mestre Cupijó e DJs Luska, Jack Sainha, Nat Esquema e Bambata Brothers

Sábado (21), às 20h

Local: Casa Samba (Avenida Tamandaré, esquina com a rua Dr Assis - Cidade Velha)

Ingressos em: ingresse.com/manada