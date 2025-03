CineSesc Ver-o-Peso exibe filmes nacionais no mês de março; veja o que está em cartaz

No mês de março, a população paraense tem um encontro marcado com a tela do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Nos dias 19 e 23 deste mês, o CineSesc Ver-o-Peso exibe os filmes nacionais “Meu Sangue Ferve por Você” e “A Ilha de Ilús”, respectivamente. Com entradas gratuitas, o primeiro filme a estar em cartaz será “Meu Sangue Ferve por Você”, nesta quarta (19) às 19h, já a animação “A Ilha de Ilús” será exibida no domingo (23), às 9h30.

Inspirada na história do artista brasileiro Sidney Magal, “Meu Sangue Ferve por Você” é uma comédia no formato de uma cinebiografia. O ator Filipe Bragança, interpreta um dos artistas mais populares do cenário musical brasileiro e também um dos mais celebrados do país em 1979, mostrando ao público toda a rotina de ensaios e compromissos de Sidney na capital da Bahia. Entretanto, o longa retrata a reviravolta de sua rotina após, durante um programa de TV, ele conhecer Magali (Giovana Cordeiro), a mulher pela qual ele sente uma paixão inédita e avassaladora.

A trama se desenvolve a partir dessa paixão e da luta do protagonista para conquistar Magali, além de precisar vencer a resistência de seu empresário passional, Jean Pierre, a desconfiança da família, dos amigos e até mesmo de sua paixão, Magali. O filme “Meu Sangue Ferve por Você” é embalado por grandes sucessos e narra todos os encontros e desencontros da explosão de amor que mudará para sempre a vida do casal Magal e Magali. A sessão, que começa às 19h, é para maiores de 12 anos e a lotação está sujeita a capacidade do local.

Já no domingo (23), o CineSesc será para os pequenos fãs do cinema nacional com a animação “A Ilha dos Ilús”. Com animais protagonizando a história, o personagem principal é Pocó, um cachorro que está preparado para viver o melhor dia da sua vida de cão. Pocó é enviado para a família errada e então é obrigado a retornar à Ilha dos Ilús, um lugar mítico onde os animais vivem antes mesmo de nascer. Dessa forma, inconformado por ter de retornar à ilha, Pocó se determina a conhecer a sua verdadeira família, mesmo que para isso precise descobrir a qualquer custo uma passagem secreta, conhecida somente por Rinco, o líder do clã dos animais rejeitados.

Porém, sua amiga Oli o ajuda a enfrentar a árdua jornada de Pocó, que nem imagina que ela, na verdade, é uma espiã disfarçada da Gaara, uma maligna réptil que pretende invadir a Ilha dos Ilús e desestabilizar todo o reino animal. Com classificação livre, a animação é um convite para toda a família. Ambas as sessões do CineSesc terão acessibilidade em audiodescrição, libras e legendas.

Além dessa programação de cinema, o Sesc está com diversas outras atrações para outras áreas no mês de março, como: Contação de História “Poema do Uirapuru”, Àlec canta Bruno Mars, Exibição e debate CineSesc Panorama Nacional, Mostra de Canto Autoral, lançamento do livro Ceifadores, de Thiago Melo Torres, clube do bebê e turminha da diversão.

Serviço

CineSesc Ver-o-Peso

Local: Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso. Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém

Programação gratuita

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)