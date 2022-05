Os melhores filmes da década - ACCPA

Sobre a relação dos melhores filmes da década (2011-2020) escolhida pelos críticos da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) e divulgada na semana passada sugiro que o leitor procure assistir e ter sua interpretação sobre cada um dos filmes incluídos na lista como meio de conhecer a obra destes cineastas. Todos os filmes são relevantes e merecem atenção e visibilidade para muitos cinemaníacos, especialmente aqueles que não tiveram a oportunidade de assisti-los.

Boas sessões!

Relação Geral – ACCPA

01. Imagem e Palavra de Jean-Luc Godard (2019). Godard faz diversas reflexões sobre o mundo contemporâneo por meio de imagens que transitam entre cenas de filmes, matérias jornalísticas, vídeos caseiros, etc. Um filme de um diretor conectado com seu tempo.

02. Adeus à Linguagem de Jean-Luc Godard (2014). Um casal vive sua intimidade, mas não sabemos sobre suas vidas em relação ao mundo exterior. Começamos a entender quem eles são por meio de diversas conversas que incluem pensamentos filosóficos,

03. Amor de Michael Haneke (2012). Um casal de idosos vive sua rotina de modo normal e conformado, mas a esposa sofre um derrame que vai transformar suas vidas e criar paralelos de desejos de amor, vida e morte.

04. Parasita de Bong Joon-ho (2019). Uma família desempregada se infiltra em uma casa de ricos para trabalhar e, posteriormente, explodem conflitos e diferenças sociais por meio de uma violência típica dos nossos tempos modernos..

05. Visages, Village de Agnès Vardá e JR (2017). Sensível documentário que procura registrar sentimentos e realidades por meio de imagens registradas das pessoas que os cineasta encontram durante diversas viagens por regiões da França.

06. Filme Socialismo de Jean-Luc Godard (2010). Em cruzeiro pelo mar Mediterrâneo passageiros de diferentes origens e pensamentos conversam sobre vários assuntos relevantes da sociedade moderna.

07. A Árvore da Vida de Terrence Malick (2011). Uma família vive momentos de amor e conflito, especialmente pelo comportamento rígido do pai. Anos depois, a morte de um dos filhos provoca múltiplos sentimentos que se misturam com reflexões do cineasta sobre a origem e destino da vida humana.

08. Paterson de Jim Jarmusch (2016). Um motorista de ônibus de uma cidade americana fica conhecido pela sua poesia que registra suas interpretações, preocupações e expectativas sobre a vida.

09. Cemitério do Esplendor de Apichatpong Weerasethakul (2015). Em uma pequena cidade da Tailândia, soldados são vítimas de uma doença do sono que provoca mudanças surpreendentes na vida daqueles que pretendem ajudá-los.

10. Ela de Spike Jonze (2013). Um escritor solitário misteriosamente se apaixona por um sistema operacional de computador que se apresenta por meio da voz de uma mulher que procura sempre deixa-lo feliz. Mas essa relação amorosa entre ambos será inevitavelmente confusa e se tornara um símbolo da relação entre o homem/mulher e a tecnologia.