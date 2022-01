Os Melhores do Cinema segundo a ACCPA

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) com a fundamental contribuição de Pedro Veriano e Luzia Álvares manteve, em 2021, a tradição de escolher os melhores do cinema. Desde 1962, ano de sua fundação, a associação (uma das associações de críticos de cinema mais antigas do país) reúne os críticos associados interessados em participar da escolha de melhores filmes e outras categorias como meio de contribuir com a cultura cinematográfica do espectador paraense.

Lembro-me das reuniões da associação para a escolha dos melhores do cinema na casa de Pedro e Luzia, no final de cada ano, quando o assunto principal era sobre os melhores filmes, atores, atrizes e outras categorias de avaliação fílmica. Belos encontros de cinefilia com críticos/amigos como Acyr Castro, Rafael Costa, entre outros colegas que sempre serão lembrados, incluindo, especialmente, principalmente, meu pai, Alexandrino Moreira, meu mestre de cinema.

Este ano, sentimos a falta do querido amigo Vicente Cecim que muitas vezes enviou sua lista de melhores do ano e enriqueceu nossos debates nesses encontros cinéfilos. Cecim faleceu ano passado, e, provavelmente, estaria participando de mais uma eleição da associação. Boas memórias!

Em 2021, a votação dos melhores do ano no cinema foi por e-mail, de acordo com a avaliação de cada crítico sobre os filmes exibidos nos cinemas e canais streaming nesse ano. Confira a relação geral dos melhores do Cinema da ACCPA e algumas categorias votadas na eleição.

O filme Ataque dos Cães de Jane Campion ficou em primeiro lugar em uma lista que demonstra diversidade de diretores, gêneros e estilos cinematográficos. Nas tradicionais menções especiais realizadas anualmente, destaque para homenagem ao amigo, crítico, escritor e colaborador Vicente Cecim.

Feliz 2022 para todos!

Melhores Filmes do Cinema – ACCPA 2021

Filmes A Mão de Deus Ataque dos Cães Normadland Tempo Annette Cry Macho Meu Pai Judas e o Messias Negro Druk Mais uma Rodada Duna

Relação Geral

O Ataque dos Cães, de Jane Champion – 59 pontos Nomadland, de Chloé Zhao – 38 pontos Tempo, de M. Night Shyamalan– 26 pontos Annette, de Leos Carax – 25 pontos Cry Macho-O Caminho da Redenção, de Clint Eastwood – 23 pontos Meu Pai, de Florian Zeller – 20 pontos Judas e o Messias Negro, de Shaka King – 17 pontos Druk-Mais uma Rodada, de Thomas Vinterberg– 16 pontos Duna, de Denis Villeneuve – 13 pontos A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino – 12 pontos

Categorias:

Melhor direção: Jane Champion (O Ataque dos Cães)

Melhor ator: Benedict Cumberbatch (O Ataque dos Cães)

Melhor atriz: Frances McDormand (Nomadland)

Melhor ator coadjuvante: Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro)

Melhor atriz coadjuvante: Anya Taylor‑Joy (Noite Passada em Soho)

Melhor Roteiro Original: Não Olhe Para Cima, Bela Vingança, Druk-Mais uma Rodada, A Mão de Deus (empates)

Melhor Roteiro Adaptado: O Ataque dos Cães

Melhor Documentário: The Beatles: Get Back e A Última Floresta (empates)

Menções Especiais: Anualmente, a ACCPA apresenta essa categoria como forma de incentivo da Associação aos destaques cinematográficos do ano. As atribuições para estas menções consideraram as referências de alguns associados para este ano, 2021.