O pulso ainda pulsa nos diz a canção gravada pelos Titãs, nos anos 1980. Em relação ao cinema, esta frase ratifica que, em diversas épocas, filmes são realizados e, muitas vezes, surpreendem o espectador que pode entender que a sétima arte sempre pode fazer mais e melhor em termos de criação artística. Em tempos modernos com salas de cinema, canais de streaming, DVD e Blu-ray à disposição do espectador é possível ter acesso a várias produções do passado e presente que se tornaram referências para críticos especializados e/ou públicos. Desse modo, é apropriado pesquisar e indicar bons filmes para conhecimento ou revisão de muitos cinemaníacos.

Sou um cinéfilo otimista! Procuro não ceder à nostalgia de que o melhor do cinema já foi feito, apesar de entender que o presente cinematográfico tem cobranças constantes em relação a qualidade de muitos filmes clássicos que mudaram o mundo e, particularmente, o mundo de muitos espectadores, em diversas idades e momentos especiais. Felizmente, pesquisar e indicar filmes aos leitores são tarefas prazerosas com diversidades de escolhas que me interessam como crítico de cinema.

A primeira indicação desta semana é para o filme japonês Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Um momento especial do cinema que merece atenção do espectador. Nós Duas de Filippo Meneghetti, uma bela história de amor de descobertas, completa minha sugestão do que deve ser assistido nas salas de cinema locais esta semana.

Em DVD e Blu-ray (sim, eles ainda existem!) é possível assistir ou rever clássicos do cinema. Em DVD, o fantástico O Incrível Homem que Encolheu (1957) de Jack Arnold é uma obra-prima que merece sempre se assistida e Capricórnio Um de Peter Hyams merece revisão. Este filme foi exibido nos cinemas no final dos anos 1970 e tem uma história curiosa sobre uma fictícia conspiração que envolve uma farsa sobre um pouso espacial feito pela NASA em Marte. Em Blu-ray, o incrível Duna de Denis Villeneauve poderá ser assistido em alta qualidade de imagem e som. Outra indicação é o lançamento em DVD do último filme de Pier Paolo Pasolini, Saló ou 120 dias de Sodoma, em edição especial com DVD duplo com extras importantes e informações sobre este filme polêmico e seu diretor.

Nos canais de streaming é importante destacar a diversidade de gêneros. Do excelente musical Hair ao drama Uma Voz nas Sombras (Oscar de melhor ator para Sidney Poitier), do drama existencial Face a Face (com Liv Ullman em uma das maiores atuações da história do cinema) a genialidade de Cidadão Kane/Otelo/Soberba de Orson Welles, das obras primas de Akira Kurosawa como Rashomon e Yojimbo O Guarda Costas a Medo e Desejo (primeiro filme dirigido pelo mestre Stanley Kubrick), dos clássicos do cinema como Intriga Internacional de Alfred disponíveis na Oldflix (especializada em clássicos do cinema) ao canal de streaming Darkflix que se especializou em uma curadoria de filmes de terror como Nosferatu de F. W. Murnau é admissível incentivar atitudes cineclubistas que prezam pela variedade de opções fílmicas para desenvolver nossa cinefilia.

Certamente, criando um vínculo com a frase da canção citada no início deste artigo posso afirmar que, em relação ao cinema, o pulso ainda pulsa e vai pulsar eternamente por meio de diversos filmes que merecem nossa atenção.

Boas sessões!

Cinemas

Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi

(Divulgação)

Nós Duas de Filippo Meneghetti

DVD

O Incrível Homem que encolheu de Jack Arnold

(Divulgação)

Capricórnio Um de Peter Hyams

Saló ou 120 dias de Sodoma de Pier Paolo Pasolini

Blu-Ray

Duna de Dennis Villeneauve

(Divulgação)

Cry Macho de Clint Eastwood

Amazon Prime Vídeo

Hair de Milos Forman

(Divulgação)

Uma Voz nas Sombras de Ralph Nelson

Mubi

Édipo Rei de Pier Paolo Pasolini

Face a Face de Ingmar Bergman

(Divulgação)

Meu Tio da América de Alain Resnais

Belas Artes a La Carte

Cidadão Kane, Otelo e Soberba de Orson Welles

Conversando com Mamãe de Santiago Carlos Oves

Lúcio Flávio O Passageiro da Agonia de Hector Babenco

Rashomon e Yojimbo O Guarda Costas de Akira Kurosawa

Medo e Desejo de Stanley Kubrick

(Divulgação)

Oldflix

Intriga Internacional de Alfred Hitchcock

(Divulgação)

Persona de Ingmar Bergman

O Último Pistoleiro de Don Siegel

O Maior Espetáculo da Terra de Cecil B. DeMille

O Segundo Rosto de John Frankenheimer

Darkflix

Nosferatu de F. W. Murnau

Thelma de Joachim Trier

Drácula O Vampiro da Noite de Terence Fisher