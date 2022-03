Mães Paralelas de Almodóvar e outras indicações de filmes sobre o carnaval

O Carnaval acontece em um período do ano que, de alguma maneira, a maioria das pessoas procura descansar e se divertir. Para muitos espectadores cinéfilos é hora de se lembrar dos filmes de carnaval produzidos no Brasil com Oscarito e Grande Otelo, por exemplo. Produções como Alô, Alô Carnaval (1936) de Watson Macedo lotavam os cinemas nos anos 1930 e 1940. O cinema Olympia, diversas vezes, incluiu na sua programação as produções brasileiras clássicas que apresentavam o Carnaval como tema e, muitas vezes, conseguiu chamar atenção de outros públicos para assistir estes filmes que foram sucesso popular na época de realização e lançamento nos cinemas.

Em tempos de pandemia é aconselhável que as pessoas mantenham cautela e procurem seguir os protocolos da saúde pública. Com o objetivo de colaborar com o leitor para boas sessões de filme elaborei uma relação de produções que estão disponíveis nos cinemas e em canais de streaming. Espero contribuir com o programa dos cinéfilos com filmes que estão no acervo de várias plataformas audiovisuais e merecem atenção.

Boas sessões!

Cinemas

Morte no Nilo de Kenneth Branagh. Este filme é nova adaptação da obra da escritora Agatha Christie que foi lançada em 1937. O detetive Hércules Poirot é um dos convidados de uma festa de casamento em uma viagem ao rio Nilo em um navio. Ele é chamado para investigar uma morte misteriosa de uma rica herdeira dentro do navio, mas outras mortes durante a viagem dificultam sua investigação. Bragnagh é bom diretor e apresenta em seus filmes ótimas influências de outra arte que ele domina muito bem: o teatro. No cinema, ele dirigiu bons filmes como Henrique V (1990), Frankenstein de Mary Shelley (1994) e Hamlet (1996).

Coração de Fogo de Laurent Zeitoun. Animação que mostra as aventuras de uma adolescente que sonha em ser uma bombeira e sabe que vai enfrentar resistência, pois é um meio profissional dominado por homens.

Mubi

Lamb de Valdimar Jóhannsson. Dois pastores de ovelha vivem uma localidade na Islândia e sofrem com a morte recente da filha pequena. Mas um milagre acontece e eles têm a oportunidade de criar uma nova criança sem imaginar as estranhas mudanças que acontecerão em suas vidas. Boa atuação de Noomi Rapace que foi uma das protagonistas de Prometheus (2012) de Ridley Scott. A produção executiva é do excelente cineasta Béla Tarr (O Cavalo de Turim).

Fatores Humanos de Ronny Trocker. O filme nos mostra a história de um casal de publicitários que leva os filhos para sua casa de férias no litoral. Mas uma misteriosa invasão ao imóvel desequilibra a harmonia entre eles. O filme esteve na programação do 43º Festival Internacional de Cinema de São Paulo e foi exibido na seção Panorama do Festival de Berlim (2021).

Longa Jornada Noite Adentro de Bi Gan. Um homem retorna para sua cidade natal depois de ficar impune por um assassinato que cometeu há 12 anos. As lembranças da mulher que matou retornam frequentemente e seu passado, presente, realidade e imaginação se misturam e começam a influenciar sua vida.

Belas Arte à La Carte

Limite de Mário Peixoto. Clássico do cinema brasileiro realizado em 1930 e considerado o melhor filme nacional pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE). Em um pequeno barco à deriva, duas mulheres e um homem relembram seu passado recente. Um filme brasileiro importante que ficou durante muitos anos sem exibições e merece ser valorizado pelo público.

Netflix

Mães Paralelas de Pedro Almodóvar. Duas mulheres dividem o quarto de hospital onde terão seus bebês e criam vínculos fortes de amizade e respeito, mas um fato inesperado vai uni-las de modo permanente e confuso. Em paralelo a esta história o diretor nos leva a pensar sobre as consequências da ditadura espanhola que criou sofrimento e dor para muitos cidadãos deste país. Novo filme de Almodóvar que tem uma filmografia diferenciada e que, desde os anos 1980, é considerado como um dos melhores do cinema de seu país. A atriz Penélope Cruz, novamente, tem ótima atuação em um filme provavelmente influenciado pelos melodramas do cinema americano dos anos 1950.

Amazon Prime Vídeo

Touro Indomável de Martin Scorsese. O pugilista Jake LaMotta consegue sucesso no mundo do box, mas tem sua vida transformada pelo seu temperamento violento. Atuação histórica de Robert De Niro premiada com o Oscar de melhor ator em um dos maiores filmes da história do cinema.

Minari – Em Busca da Felicidade de Lee Isaac Chung. Um menino coreano-americano de sete anos de idade tem que se adaptar a um novo ambiente quando seu pai muda com sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Belo filme inspirado nas memórias de infância do diretor.