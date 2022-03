Filmes de Pedro Almodóvar em canal streaming

O cinema espanhol revelou diversos cineastas importantes para a história do cinema como arte, incluindo o mestre Luís Buñuel que surpreendeu o mundo cinematográfico com suas contribuições em filmes surrealistas como Um Cão Andaluz (1929) e A Idade do Ouro (1930). A partir dos anos 1960, houve permanente atuação de muitos cineastas espanhóis engajados politicamente que procuraram questionar a ditatura existente em seu país. Um dos cineastas mais importantes deste período foi Carlos Saura. Realizador de talento imensurável que criou filmes extraordinários como Ana e os Lobos (1973), Cria Cuervos (1976), Mamãe faz 100 Anos (1979), entre muitos outros, Saura simbolizou o talento do cinema espanhol que lutava para ser conhecido e entendido por meio, principalmente, dos circuitos alternativos e cineclubistas ao redor do mundo.

No final dos anos 1980, por meio de distribuidoras de filmes independentes, foi possível assistir nos cinemas algumas produções da nova geração de cineastas espanhóis que tinha diversos focos de interesse, além da política. Entre os cineastas de maior evidência daquele período, sem dúvida, Pedro Almodóvar foi o artista que mais conseguiu levar adiante uma maneira humanista de pensar e fazer cinema criando um estilo diferenciado em contar suas histórias, especialmente em questões relacionadas a complexidade humana que surgia em personagens femininas que demonstravam uma visão ampliada e revolucionária sobre a sociedade moderna. Neste período, lembro-me de assistir Matador (1989) no Cinema 3 e ficar surpreendido com uma história sobre amor, morte e sexo na história de um toureiro que se aposenta, mas ainda mantém o desejo de matar e desenvolve este desejo quando se relaciona sexualmente com mulheres. Foi surpreendente!

(Divulgação)

Almodóvar iniciou sua carreira no cinema com curtas metragens realizados em formato super 8, nos anos 1970, e conseguiu realizar seu primeiro longa-metragem chamado Pepi, Luci, Bom e outras Garotas de Montão, em 1980, com pequeno orçamento de produção e ajuda de amigos. Conhecido e reconhecido por parte da crítica especializada espanhola, Almodóvar, a partir de seu primeiro filme, construiu condições de escrever e dirigir suas obras que apresentavam características importantes de seu pensamento cinematográfico. Influenciado pelos melodramas produzidos em Hollywood nos anos 1950, ele criou histórias e personagens como meio para explorar temas complexos como o amor, a homossexualidade, a hipocrisia social, frustrações individuais e coletivas, críticas sociais e, especialmente, nos apresentar um olhar humano sobre o ser humano sem julgamentos ou condenações e punições morais ou religiosas.

Suas personagens femininas fugiam de um estereótipo evidentemente arcaico e ultrapassado e, desse modo, ele conseguiu criar uma galeria de protagonistas fortes, de alguma maneira, independentes e inesquecíveis em todos os filmes que escreveu e dirigiu. Equilibrando-se entre o drama e a comédia, seus personagens de algum modo tem um humor contagiante mesmo em momentos de total adversidade e desespero como, por exemplo, pode ser percebido nos excelentes Kika e A Flor do Meu Segredo.

Além das características de uma criativa narrativa cinematográfica evidente no roteiro e direção é inevitável evidenciar a preocupação do cineasta com diversos elementos audiovisuais de seus filmes que principia na inteligente escolha de ótimas atrizes (Carmem Maura, Penélope Cruz), sobressai à direção de arte nas cenas filmadas, evidencia as cores criando um código narrativo próprio para os personagens e uma incrível sensibilidade na utilização da trilha musical de suas produções em uma parceria frequente com o compositor Alberto Iglesias, entre outros compositores, como o mestre Ennio Morricone em Atame! (1989).

(Divulgação)

Após o sucesso internacional com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), felizmente, sua carreira se desenvolveu de modo que crítica e público pode acompanhar a evolução de seu talento em filmes como Ata-me! (1990), Kika (1993), A Flor do Meu Segredo (1995), Má Educação (2004) e A Pele que Habito (2011) e especialmente Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Fale com Ela (2002), provavelmente, seus melhores filmes como diretor e roteirista.

Para celebrar o talento de Pedro Almodóvar e também destacar o lançamento de sua nova produção, Mães Paralelas (2021), a Netflix, importante canal streaming, está disponibilizando diversos filmes de Almodóvar em seu acerto, desde o início deste mês. Os filmes de Almodóvar na Netflix são: Maus Hábitos (1983), O que eu fiz para Merecer Isto? (1984), A Lei do Desejo (1987), Mulheres à beira de um Ataque de Nervos (1988), De Salto Alto (1991), Kika (1993), A Flor do Meu Segredo (1995), Carne Trêmula (1997), Fale com Ela (2002), Má Educação (2004) e Volver (2006). Todos os filmes disponíveis merecem atenção!

Espero que estes filmes colaborem para que o espectador cinéfilo conheça a obra de um dos melhores cineastas do cinema moderno.