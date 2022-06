Em tempos em que a produção americana domina o mercado exibidor em diversos países é louvável apoiar e divulgar mostras e festivais de filmes que têm como premissa alcançar públicos com limitações para acompanhar nos cinemas as diversas cinematografias nacionais e internacionais. Com relação ao cinema francês é fundamental evidenciar sua referência de qualidade artística para a história do cinema e é necessário observar frequentemente suas novas produções. O Festival Varilux de Cinema Francês é um exemplo extraordinário de resistência à diversidade cinematográfica e suas edições sempre são bem vindas para atualizar o espectador sobre recentes realizações dos cineastas franceses. Afinal, muitas produções francesas estão na lista dos melhores filmes de todos os tempos e diversos cineastas deste país foram fundamentais para a invenção do cinema e da evolução de sua linguagem.

O Festival Varilux de Cinema Francês 2022 será realizado de modo presencial e apresenta sua 13ª Edição com 17 longa-metragens inéditos e dois filmes clássicos. Em Belém, o festival será exibido no Cine Líbero Luxardo. Diversos gêneros como drama, comédia, suspense e animação são destaques na programação de 2022, que, pela primeira vez, inclui produções televisivas entre as obras selecionadas. Os curadores do festival Emmanuelle e Christian Boudier declararam à imprensa que esta edição tem temas menos leves que os habituais, como a pandemia, os conflitos na Europa, as migrações forçadas e as ameaças ambientais. “O mundo está mudando, e o mundo das imagens está mudando junto com ele”, acrescentaram os curadores que têm como desafio atrair o público para os cinemas exibidores deste festival.

Entre os filmes inéditos mais esperados desta edição estão Contratempos de Eric Gravel (vencedor dos prêmios de Melhor Diretor e Melhor Atriz para Laure Calamy no Festival de Veneza e indicado para a categoria de Melhor Filme), Um Herói de Asghar Farhadi (novo filme do diretor iraniano de A Separação e O Apartamento que venceu o Grand Prix no Festival de Cannes de 2021 e foi selecionado para a Palma de Ouro), Peter Von Kant de François Ozon (indicado ao Urso de Ouro de Melhor Filme no Festival de Berlim em 2022 e baseado em uma peça do excelente cineasta Rainer Werner Fassbinder que ele adaptou para o cinema em 1972 chamado As Lágrimas Amargas de Petra von Kant), O Destino de Haffman de Fred Cavayé (vencedor nas categorias Melhor Atriz e Melhor Filme - Prêmio do Público - no Festival du Film de Sarlat 2021) e O Acontecimento de Audrey Diwan (vencedor do Leão de Ouro de melhor filme no Festival de Veneza em 2021). Os clássicos selecionados para a edição deste ano são Papai Noel É Um Picareta de Jean-Marie Poiré, produção de 1982, e As Aventuras de Molière de Laurent Tirard e Ariane Mnouchkine realizado em 2007 com exibição em homenagem aos 400 anos de Molière, famoso e respeitado dramaturgo francês.

O Festival Varilux de Cinema Francês 2022 será exibido mais de 50 cidades no Brasil entre o dia 24 de junho e 06 de julho em uma ação de cultura cinematográfica que merece ser acompanhada pelos cinéfilos.

Confira a programação do festival a partir de hoje e tenha boas sessões!

Boas festas juninas para todos! Viva São João e São Marçal!

Programação Festival Varilux de Cinema Francês 2022