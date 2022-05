Cinemas nas telas em movimento

As diversas opções de filmes em várias telas audiovisuais estimulam o espectador a assistir ótimas produções do passado e presente cinematográfico. Os canais de streaming como Mubi continuam disponibilizando excelentes alternativas para o cinemaníaco que gosta de assistir e estudar o cinema. Mas insisto de que devemos prestar mais atenção aos lançamentos em DVD, pois outras opções de clássicos surgem e podem preencher a curiosidade sobre filmes significativos para a história da sétima arte. Nas salas de cinema é necessário prestigiar a programação disponibilizada considerando especialmente os últimos dias de exibição do filme de Lázaro Ramos, Medida Provisória.

Cine News Faroeste Francisco Arauto de Deus Great Lumiere! A Aventura Começa Medida Provisória Milagre em Milão

Feliz dia das Mães para todos!

Cinemas

Medida Provisória de Lázaro Ramos. Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma ação para reparar o passado escravocrata do país e o Congresso Nacional. O Congresso aprova uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Ótimas atuações em um filme brasileiro polêmico e necessário para nossos complicados tempos modernos.

Mubi

Great Freedom de Sebastian Meise. Na Alemanha do pós-guerra, a libertação pelos aliados é limitada. Um homem que foi considerado culpado por sua homossexualidade é espionado e frequentemente preso por ser homossexual À medida que volta à prisão ele cria vínculo com seu companheiro de cela que é um assassino condenado. Este filme teve sua estreia mundial no Festival de Cannes de 2021 e venceu o Prêmio do Júri na mostra Un Certain Regard.

O Artista e o Ladrão de Benjamim Ree. Documentário sobre uma artista que decide conhecer o ladrão responsável pelo roubo de suas pinturas, mas ao conhece-lo ele se torna sua referência de inspiração. Vencedor do Prêmio Especial do Júri no Festival de Sundance 2020.

Belas Artes Á La Carte

Francisco Arauto de Deus de Roberto Rosselini. O filme mostra a história de São Francisco de Assis e seus primeiros seguidores por meio de seu percurso por cidades italianas na pregação sobre a felicidade. Do mesmo diretor de Roma Cidade Aberta, um clássico fundamental para a história do cinema.

Yves Montand: Uma Vida Imaginada de Jacques Demy. Um documentário sobre a vida do ator e cantor Yves Montand que interpreta a si mesmo neste filme que é uma homenagem à sua longa e importante carreira. Montand se destacou com ator em excelentes produções como Z, A Confissão e Estado de Sítio de Costa Gavras.

Telecine

Milagre em Milão de Vittorio De Sicca. Uma mulher idosa descobre um bebê em uma pequena plantação e passa a cuidar criança. Quando ela falece o menino é levado para um orfanato e como adulto tem que lidar com a vida em um mundo de desigualdades sociais. Belíssimo filme do mesmo diretor de Ladrões de Bicicleta.

Lumière! A Aventura Começa de Thierry Frémaux. Documentário sobre os irmãos Louis e Auguste Lumière, considerados os inventores do cinema, no final do século 19. O filme apresenta extraordinárias imagens históricas com diversos filmes feitos pelos Lumiére logo após a invenção do aparelho cinematographo e acrescenta novas e outras interpretações sobre sua obra fílmica.

DVD

Cinema Faroeste. A distribuidora Versátil Home Vídeo apresenta a coleção Cinema Faroeste com diversos clássicos deste importante gênero cinematográfico. No volume 5 estão inclusos boas produções como Chisum – Uma Lenda Americana de Andrew V. McLaglen com John Wayne, A Quadrilha Maldita de André De Toth com Robert Ryan, Um Pecado em Cada Alma de Rudolph Maté com Glenn Ford e Edward G. Robinson, À Borda da Morte de Robert D. Webb com Robert Ryan, Homens Indomáveis de Allan Dwan com John Payne e A Renegada de Allan Dwan com John Lund.