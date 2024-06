Ator de 'Rebel Moon' e 'How I Met Your Mother' é preso por tentativa de assassinato

O ator Nick Pasqual, que participou de "Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo", em 2023, da Netflix, e de How I Met Your Mother, foi detido em uma das divisas dos Estados Unidos. Ele é acusado de esfaquear a ex-namorada, Allie Shehorn, conforme informado pelo Los Angeles County District Attorney's Office (via Variety).

Por volta das quatro e meia da manhã do dia 23 de maio, Pasqual invadiu a casa de Shehorn, em Los Angeles, e deferiu diversos golpes contra ela. O ator chegou a fugir, mas encontrado pela polícia em Sierra Blanca, no Texas, que faz divisa com o México.

Pasqual enfrentará as acusações de tentativa de assassinato, invasão domiciliar de primeiro grau com pessoa presente e ferimento de cônjuge, coabitante, noivo, namorado, namorada ou criança. Se ele for declarado culpado em todas as acusações, pode ser condenado a prisão perpétua.

Antes do ocorrido, Shehorn já tinha procurado à Justiça para exigir uma ordem de restrição contra Pasqual sob alegações de abuso doméstico. Segundo o mesmo veículo, o pedido foi acatado por um juiz da Los Angeles County Superior Court, mas não se sabe se Pasqual chegou a ser notificado.

Ao fazer o pedido, ela alegou ter sido atacada fisicamente na casa que dividia com Pasqual, incluindo tapas, batidas de sua cabeça no chão e abuso sexual.

Shehorn é uma maquiadora e precisou ficar hospitalizada. Ela passou por uma cirurgia emergencial e permaneceu na UTI por alguns dias. Emily MacDonald e Jed Dornoff, amigos dela, criaram uma página no GoFundMe para arrecadar recursos para sua recuperação.