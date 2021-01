Cilindros de oxigênio arrecadados por Whindersson Nunes chegaram hoje em Manaus

Whindersson Nunes movimentou a web nas últimas semanas arrecadando cilindros de oxigênio para a capital amazonense. Manaus entrou em colapso público por falta de insumos para atender pacientes que estavam internados com covid-19.

O humorista mobilizou uma grande corrente de doações para os pacientes em hospitais da cidade. Em suas redes sociais, ele compartilhou uma foto em que os 217 cilindros de oxigênio que estão sendo enviados para o município na manhã desta terça-feira (19).

“Embarque de 217 cilindros feito hoje as 6h30, chegam hoje as 10h30 em Manaus. Já acordei suave man”, escreveu, no Twitter.

Embarque de 217 cilindros feito hoje as 6:30, chegam hoje as 10:30 em Manaus. Já acordei suave man pic.twitter.com/q9QI5aIQfR — Whindersson Nunes (@whindersson) January 19, 2021

Engana-se quem pensa que a campanha acabou. No último sábado (16), 60 aparelhos concentradores de oxigênio (BiPAP) foram enviados pelo artista para Manaus.

Novos envios estão sendo preparados pelo youtuber para serem enviados até o final desta semana. Ele planeja arrecadar 1 milhão de reais, para compra de 350 cilindros de oxigênio.

O humorista convocou novamente os amigos e famosos para alcançar a nova meta. A apresentadora Eliana, o DJ Alok, a dupla Jorge & Matheus, a cantora Roberta Miranda e os humoristas Tirullipa, Gkay e Bia Napolitano são alguns dos artistas que abraçaram a causa e pretendem dar continuidade na campanha.