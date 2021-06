Chico Tello, apresentador do 'Balanço Geral', morre por complicações da covid-19

Claudiomiro Henrique Vieira, de 43 anos, morreu nesta terça-feira, dia 22, vítima da covid-19. Chico Tello, como era conhecido no Mato Grosso, era apresentador do Balanço Geral, na TV Cidade, uma das afiliadas da Record TV, em Nova Mutum. Ele estava internado no hospital regional Hilda Strenger Ribeiro desde o dia 31 de maio por complicações decorrentes do novo coronavírus.

Uma semana depois, o quadro de saúde do apresentador piorou e ele chegou a ser levado para UTI e teve de ser intubado para melhorar a respiração. O filho do jornalista, Ian Henrique, publicou um vídeo no qual o pai falava sobre o valor da vida. "Pai, vai deixar saudades, o senhor agora está em um lugar melhor, te amamos muito meu querido", escreveu Ian na legenda da publicação. Chico Tello era casado com Jeciane Damas.