Chegou o dia 'D' para o BBB 21

Após uma sucessão de mistérios e especulações, o público vai poder conferir, finalmente, a lista dos participantes do BBB 21. A divulgação da lista está marcada para a tarde desta terça-feira (19), durante a programação do Vale a Pena Ver de Novo, conforme foi publicado nas redes sociais do programa.

"Já trago novidades sobre a lista dos meus participantes! É nesta terça-feira , 19, a partir do "Vale a Pena Ver de Novo", informou a postagem na manhã de segunda-feira (18). O público finalmente vai conhecer os integrantes dos grupos "Pipoca" e "Camarote".

Mas antes da lista oficial, várias especulações foram cogitadas na internet. Colunistas fizeram suas apostas e Fefito, do Portal UOL, anunciou que o cantor Fiuk, a atriz Carla Diaz, a funkeira Pocah e a youtuber Camila Loures são umas das apostas para o time dos famosos.

O humorista Federico Devito, a atriz Flávia Pavanelli e o ator Felipe Titto também já foram apontados como possíveis competidores do BBB 21.

Segundo informações do perfil Gossip do Dia no Instagram, Viih Tube está entre uma das famosas que formará o Camarote do BBB 21. A coluna Leo Dias apurou e confirmou que após negar convites do reality rural A Fazenda, da Record TV, por duas vezes, a youtuber estará no reality da TV Globo.

O sertanejo Gustavo Mioto, a atriz Carol Macedo e o humorista Rafael Infante, do Porta do Fundos, também foram apontados. Mas uma das personalidades mais comentadas na internet foi a ex-vice miss Bumbum Andressa Urach.

Em vídeo publicado em seus perfis nas redes sociais, Andressa explicou que, apesar de toda repercussão na mídia e da torcida de fãs na internet para que fosse confinada, ela não foi chamada para conversar, nem pela emissora nem pelo diretor do programa, J.B. Oliveira, o Boninho.

Andressa Urach lamentou a falta de convite para integrar o grupo de famosos, o Camarote. "Não entraram em contato comigo, Boninho não me chamou", declarou a ex-participante de A Fazenda, da Record.

A estreia

O programa está marcado para o próximo dia 25. O diretor do programa Boninho garante que a fórmula de sucesso da edição passada será repetida será repetida este ano. O elenco do BBB será formado por pessoas anônimas e também por personalidades já conhecidas pelo público que foram convidadas a integrar a nova edição.

A 21ª edição será a mais longa do programa, com duração de 100 dias. Os jogos da discórdia, as provas, o big fone, o anjo e monstro vão permanecer com as mesmas dinâmicas.