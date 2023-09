Chá de Canela se despede do público com o último episódio da temporada

O último episódio da temporada do videocast Chá de Canela traz um formato diferente para se despedir do público. Desta vez, Ana Carolina Matos e Bruna Lima "entrevistam" uma à outra e conversam sobre os desafios, delícias e alegrias desta edição do trabalho que alçou novos voos ao longo de três meses de exibição no Libplay e Youtube do Grupo Liberal. O episódio vai ao ar nesta quarta, 20, às 20h, não só nas plataformas de OLiberal.com, como também nas redes de streaming.

As apresentadoras ressaltam que essa é uma forma de fazer com o que público conheça um pouco mais quem produz, roteiriza e coordena o projeto. "Encontramos essa maneira diferente de conversar mais diretamente com o nosso público e mostrar as nossas próprias impressões sobre o Chá de Canela, de forma sincera e descontraída", ressalta Ana. "Falar sobre os desafios, aprendizados e superações ao longo dessa edição do videocast nos aproxima das pessoas que consomem esse nosso conteúdo", acrescenta Bruna.

No bate-papo, Ana e Bruna destacaram a evolução da primeira para a segunda temporada, que com um novo formato de videocast que não só seguiu a tendência de conteúdo audiovisual no digital, como alcançou um número maior de pessoas. "O vídeo proporciona mais interatividade e faz com que as pessoas conheçam mais a gente e as entrevistadas que trazemos", diz Ana. "É legal porque as pessoas acabam se sentindo mais próximas e gera mais identificação com aquele conteúdo", aponta Bruna.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast de entretenimento que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus que permeiam as rodas de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade ou muita projeção. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima em 2020, ainda como formato de podcast. Na segunda temporada, o projeto independente contou com o apoio do Grupo Liberal e da Unama.

Apenas no streaming, o projeto alcançou mais de 3300 pessoas em 35 países. Nas plataformas do portal OLiberal.com, o conteúdo foi divulgado para mais de 100 mil pessoas. O videocast tem público misto e equilibrado de homens e mulheres, e é especialmente apreciado por pessoas entre 28 e 44 anos.