Cantor sertanejo Cézar Farias comemora 4 anos de Boteco do CF neste sábado (28)

O último final de semana de outubro tem entre as atrações, em Belém, o Boteco do C. A, programação que reúne diversos artistas, neste sábado (28), na casa de Show Sunrise, localizada na rua Municipalidade, 488, no bairro do Umarizal, em Belém. O projeto do cantor Cezar Farias, também conta com a participação dos artistas Victoria Pinheiro, William César e Cristiano, Dj Assaiag, Betinho Apollo e muitos outros.

VEJA MAIS

“A ideia surgiu com o intuito de reunir amigos e fãs para um show mais íntimo, um show mais próximos dos nossos amigos e fãs, um show como se fosse em casa, tocando músicas que geralmente eu não toco no nosso show do dia. Com hora para começar e sem hora para acabar, convidando vários amigos cantores para fazer parte desse projeto e deu super certo até hoje.” conta o cantor.

O show marca a comemoração de 4 anos do projeto, a festa é temática para o público se sentir em um verdadeiro boteco. Todas as atrações também fazem parte da história do cantor sertanejo que tem conquistado público na capital e no interior do Estado.

“Todas as atrações já fizeram parte do boteco algum dia, claro que não daria para colocar todos em uma noite só, mas todos fizeram e fazem parte do boteco e contribuem muito para ser o sucesso que é”, confirmou o cantor à reportagem.