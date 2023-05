Celso Portiolli escandaliza ao expor intimidades: ‘de quatro, sua vagabund* e suruba’

Conhecido pela simpatia à frente do “Domingo Legal”, com classificação indicativa para todos os públicos, o apresentador Celso Portiolli, 55 anos, deixou de lado a imagem de “bom moço” e resolveu escandalizar expondo interesses para lá de picantes. Posições favoritas na hora H, xingamentos e até sexo grupal foram temas da entrevista do substituto de Gugu ao podcast Pod Cats. Confira!

Posição favorita

Durante a conversa +18, Celso foi questionado sobre a posição sexual preferida. Ele, que é casado com Suzana Marchi, não se poupou em revelar a intimidade: "Minha posição favorita, não que eu fique, mas que a outra pessoa fique, é de quatro", declarou na entrevista.

Xingamentos

O apresentador também foi questionado sobre o que falar na hora do sexo. Sem rodeios, ele relatou que gosta de chamar a mulher de “vagabund*”. "Eu gosto de falar besteira, os dois [falarem], é uma safadeza", continuou.

Sexo público

Sem pudor, Celso Portiolli também contou que já transou em lugares inusitados, a exemplo da escada de um condomínio: "Imagina a emoção, se alguém abre a porta e você escuta".

Porém, ele destacou que nunca transou no camarim do SBT porque "onde se ganha o pão, não se come a carne".

Grupal

E não para por aí. O apresentador revelou também que nunca fez sexo grupal, a suruba, e brincou que "agora não dá mais tempo" de fazer. "Eu nunca fiz [mas] dizem que vicia igual droga a tal da suruba. Eu nunca fiz nada assim não."

Virgindade

Celso Portiolli também relatou o perrengue que passou em sua primeira transa. "Tinha 17 anos, peguei o carro, passei na casa dela, peguei ela, coloquei no carro. Não tinha grana pra motel, tinha um lugar bem no centro da cidade que era meio alagado, estavam fazendo uma estrada pro fundo do terreno, tinha uma passagem, parei o carro lá. E eu não sabia fazer direito, e lá na boa, aí de repente, na frente do carro, quando estava tudo embaçado, acendeu uma luz, era o carro de frente querendo sair. Eu pelado, ela pelada, fui dando ré com o carro, aí eu consegui sair, entrei no asfalto, e eu fugi, passei no centro da cidade dirigindo pelado. E foi minha primeira vez, foi muito legal", relembrou.