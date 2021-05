Zé Felipe revela que repetiu quatro vezes a 6º série: 'A minha preferida'

O cantor Zé Felipe estava interagindo com os fãs pela caixa de perguntas no Instagram e foi questionado sobre qual era sua série preferida. Bem humorado, ele respondeu que era a 6º série do ensino fundamental. "A minha série preferida é a sexta série, eu gosto tanto dela que eu já fiz quatro vezes", disse o sertanejo.

Em janeiro deste ano, Zé Felipe revelou que largou os estudos depois de repetir por três vezes o 7º ano do fundamental. Mas deixou claro que não se orgulha de ter abandonado a sala de aula. "Não é exemplo e nem é bonito, mas parei. Foi quando comecei a fazer show e a trabalhar. Não dava para conciliar. Já tinha bombado três vezes o 7º ano", afirmou

Segundo Leonardo, em entrevista para o canal de sua nora Virginia, o filho deu adeus à vida escolar aos 14 anos. Naquela época, Zé ficava trancado no banheiro para não assistir a aula. Leonardo também falou que seu herdeiro tentou estudar em casa, mas não funcionou.

"Ele fez nem um mês [de homeschooling]. Chegou em mim e disse: 'É, pai, no português até que sou bom, o que me derruba é matemática'. Só se eu arrastasse ele para a escola. Não adianta, na sala ele ia atrapalhar o povo. Saiu da escola e ficou me atentando o dia inteiro em casa. Ficou arranhando violão aí e correndo atrás de quenga", contou Leonardo.