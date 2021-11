Zé de Abreu revela que teve ‘noite de amor’ com Vera Fischer: ‘Pode me usar’

Zé de Abreu revelou que teve um “encontro íntimo” com Vera Fischer. Em sua autobiografia, o ator contou detalhes dessa experiência e revelou que a iniciativa foi da atriz enquanto eles jantavam juntos. As informações são do portal Metrópoles.

"O restaurante foi esvaziando e, quando acabamos de jantar, não tinha mais quase ninguém. Durante todo o tempo notei que Vera estava a fim de mim. 'Oba', pensei. Mas não me atrevi a atacar", disse.

Depois, seguiu contando como eles ficaram juntos: "Quando fui ao banheiro, a Liège (Monteiro, promoter e empresária) me disse mais ou menos assim: ‘Ela cismou que quer ficar com você hoje’. ‘Ok, pode me usar à vontade’, disse. Quando voltei à mesa olhei bem no fundo dos seus olhos, segurei seu rosto com as duas mãos e mandei: ‘Quero você’”, afirmou.

O ator ainda revelou que os dois sequer esperaram ficar a sós. "Eu sabia que Vera se sentiria muito melhor sendo escolhida do que escolhendo. Começamos a nos pegar ali mesmo, beijos, abraços, toques, loucura, e os garçons ali. Fomos para a casa dela, se não me engano a casa onde morara com o Perry (Salles, ex-marido da atriz). E tive uma das mais lindas noites de amor da minha vida", concluiu.