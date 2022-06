Yudi explica polêmica com Priscilla Alcântara após tatuagem: ‘Minha irmã’

Yudi Tamashiro se pronunciou sobre polêmica envolvendo ele e a ex-colega de apresentação do infantil “Bom Dia e Companhia”, Priscilla Alcântara. Após ela fazer uma tatuagem, viralizou nas redes sociais um vídeo em que o dançarino diz que a cantora “saiu do gospel” e está “conhecendo um outro lado” após “andar com pessoas da Globo”.

Ele explicou que essa entrevista foi dada antes da cantora se tatuar. “Pegaram a entrevista e, agora que viralizou a tatuagem, falaram que eu estou falando mal de Priscilla por causa da tatuagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tenho o corpo inteiro fechado de tatuagem e vou continuar fazendo porque Deus não tocou o meu coração, não falou: ‘Oh Yudi é pecado’. Até hoje ninguém me convenceu em cima da palavra ali que tatuagem é pecado”, disse.

A entrevista, de fato, é do mês passado, quando Tamashiro participou do podcast The Chinelapa Show. Ele relembrou que foi indagado sobre vários artistas, como Priscilla e Felipe Neto. Ao responder sobre a amiga, ele disse que ambos haviam vivido a mesma coisa na infância e na nossa adolescência, mas que agora ela está em outra fase.

“Estão falando que estou falando mal de Priscilla. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me perguntaram sobre a Priscilla e eu não posso ficar calado. Tenho que falar o que eu penso, porque Priscilla é como se fosse minha irmã”, disse Yudi em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“Ela viveu coisas dentro da igreja que eu até hoje não vivi. Mas eu vivi coisas no mundão e na vida louca que ela não viveu. Minha preocupação era como um irmão. Tinha medo de ela se perder no meio desse caminho. E a minha maior vontade ela que a Pricislla estivesse na igreja, a gente fazendo congresso, ministrando. Ela louvando e eu pregando. Essa era a minha vontade e ainda vejo isso”, desabafou o artista.