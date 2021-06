Xuxa anuncia navio temático para comemorar aniversário

Xuxa, de 58 anos anunciou na sexta-feira (18) uma novidade para os fãs. A Rainha dos Baixinhos terá seu próprio navio temático, conforme contou por meio de seu Instagram.

O Navio da Xuxa terá embarque e desembarque em Santos, no litoral de São Paulo, de 25 a 28 de março de 2022. A data foi escolhida para coincidir com o aniversário da apresentadora, no dia 27. “Você que sempre quis ir na minha nave, agora pode ir no meu navio”, disse ela no vídeo de divulgação.

“É com o coração em festa que eu convido todos que cresceram comigo e que carinhosamente me chamam de ‘Rainha dos baixinhos’, pra fazer uma viagem inesquecível, voltar no tempo, usando a sua imaginação e virando criança de novo”, começou ela na legenda.

“Você que viveu na época do Xou da Xuxa, Planeta Xuxa, Xuxa Park, Mundo da Imaginação, XSPB, Dancing Brasil e The Four, está superconvidado pro meu aniversário! Meu aniversário, 72 horas de amigos que vão fazer lindos shows pra vocês, brincadeiras, filmes e tantas surpresas que eu não vou conseguir colocar tudo aqui. A única coisa que eu quero é ver você feliz. Você é meu presente de aniversário” completou a apresentadora.