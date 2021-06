Ximbinha diz que a mãe foi parar no hospital após notícia equivocada de prisão: ‘Irresponsabilidade'

O guitarista Ximbinha utilizou as redes sociais na tarde desta terça-feira (1), para desmentir a notícia falsa de que teria sido preso com arma e drogas na Região Metropolitana de Belém. Ele ainda afirmou que a mãe dele, uma idosa de 76 anos de idade, foi levada ao hospital após passar mal com equívoco envolvendo seu nome em portais de notícias e redes de TV nacionais.

Em um vídeo publicado no Instagram, o artista declarou a mais profunda indignação com as matérias veiculadas na web. "Minha família está em pânico, meus amigos, minha mãe, que está a caminho do hospital, com seus 76 anos de idade. Como podem usar a imagem e o nome de uma pessoa com tamanha mentira, unicamente para conseguir mídia e ibope, uma total falta de responsabilidade”, afirmou.

LEIA MAIS: Ximbinha desmente notícia falsa de que teria sido preso com arma e drogas

Ximbinha ainda acrescentou que irá tomar as medidas judiciais contra todos os veículos que noticiaram o ocorrido. Mais cedo, o artista publicou uns stories no qual aparece deitado na rede de sua casa, falou que estava assustado com o número de ligações que recebeu.