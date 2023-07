Wilson Cabral, ex-participante do MasterChef, morre após acidente no interior paulistano

Wilson Cabral, participante da edição de 2022 do MasterChef Profissionais, morreu aos 40 anos, na última sexta-feira (21), após sofrer um acidente de carro em Sorocaba, interior de São Paulo. A morte foi confirmada por sua mulher, Simone, por uma publicação feita nos Stories do Instagram.

O acidente do ex-participante ocorreu no dia 14 de julho. Desde então, ele estava internado desde então, e não resistiu aos ferimentos.

"É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por ter feito parte da vida dele durante esses anos", disse Simone.

A esposa de Wilson utilizou as redes sociais dele para comunicar o falecimento (Print/ Redes sociais)