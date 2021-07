Whindersson Nunes usa as redes sociais pela primeira vez desde a morte do filho

O humorista Whindersson Nunes quebrou o silêncio virtual e, pela primeira vez desde a morte do filho que esperava com Maria Lina, João Miguel, no dia 31 de maio, usou sua conta no Instagram para fazer uma publicação.

Nesta terça-feira, ele postou uma foto do cantor Mano Brown com a seguinte legenda. "Você recebeu o Mano Brown semi sorrindo. Esta é uma imagem rara e um dos meus trabalhos mais difíceis! Boa noite".

No dia 29 de junho fez um mês do nascimento de João Miguel. Nesse dia, apenas a noiva de Whindersson comentou a data e fez questão de ressaltar todo o apoio que vem recebendo dele por conta da perda."Um mês do dia mais incrível e forte de toda a minha vida. Com você meu amor, Whindersson, do meu lado do início ao fim, foi mais fácil. Sua presença me acalma e me acalenta. Te amo mais que ontem e menos que amanhã", escreveu Maria Lina.