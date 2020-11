Whindersson Nunes revela desejo de ter filha 'para dançar forró' com ele

Whindersson Nunes compartilhou no Twitter, na última quarta-feira (25), um vídeo viral. Nas redes sociais, afirmou que “queria ter uma filhinha pra dançar forró com ela". No final da publicação, o comediante ainda questionou: "Será que é pedir muito, Deus?".

No vídeo publicado pelo youtuber, é possível ver um rapaz dançando e fazendo acrobacias com uma menininha. "Não deixe seu irmão cuidando da sua filha enquanto você sai. Olha o que descobrimos nas câmeras de segurança", dizia o tweet, em tom de brincadeira.

Queria ter uma filhinha pra dançar forró com ela serase eh pedir mto Deus https://t.co/JJ6GKbAW2q — Whindersson Nunes (@whindersson) November 25, 2020

O humorista anunciou recentemente um relacionamento com Maria Lina Deggan, estudante de de engenharia. Para a sorte de Whindersson, Deggan já respondeu um seguidor no Instagram afirmando que seu maior sonho era ter filhos, se casar e estar 100% realizada profissionalmente.