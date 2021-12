Whindersson Nunes anuncia que fará leilão para ajudar vítimas na Bahia

O humorista Whindersson Nunes leiloará peças de roupa que marcaram a sua carreira. O youtuber informou em seu twitter que lançará um site para organizar o leilão e disse também que toda a renda será voltada para as vítimas das chuvas na Bahia.

Estão entre os itens: o look usado no vídeo 'Qual é a senha do Wi-Fi', e a primeira guitarra do humorista. “O [valor] arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia”, explicou.

Whindersson também mobilizou seguidores para ajudar as pessoas atingidas pelos temporais, no início de dezembro. À época, ele também disse que estava mobilizando helicópteros para que doações chegassem aos locais alagados. Ele também contou com a ajuda e o apoio da cantora Anitta.