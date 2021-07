'Você sabe da sua atitude na morte do Gugu', diz Zezé Di Camargo para Rodrigo Faro

Após Rodrigo Faro decidir responder a um comentário feito pelo cantor Zezé Di Camargo em um post, o cantor também usou a sua rede social para rebater o apresentador. A polêmica começou quando o sertanejo disse em um comentário que Faro “vende até a mãe por audiência”. O comunicador não gostou e rebateu neste último sábado: “Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza”.

Post do Instagram do colunista Léo Dias (Reprodução)

Na web, Zezé Di Camargo ressaltou: “Gente, fiz um comentário em um post do Leo Dias sobre o Rodrigo Faro, onde falei a frase, que muitas pessoas usam: “Fulano de tal vende até a mãe por certas coisas”. Quando você fala isso, no caso falei que ele vende até a mãe por audiência… Respeito ele como apresentador. Aliás acho ele um cara muito talentoso… Quando a gente fala isso, a gente não está falando da mãe da pessoa, está falando da pessoa. Pelo contrário, você está exaltando, dizendo que o cara é capaz de fazer até algo contra a mãe por alguma coisa”.

Ele ainda continuou: “Então Rodrigo, você sabe que não falei da sua mãe, pelo contrário. Respeito às mães de todo mundo, não conheço a sua mãe pessoalmente, mas respeito ela, como ser humano, mulher, mãe… Enfim, não falei dela, falei de você. Então, você tentar jogar para a imprensa como se eu tivesse falando da sua mãe, está sendo injusto. Estou falando de você, assumo aqui. Não estou aqui para ficar polemizando com você”.

“Você sabe muito bem ao que eu me refiro, ao que aconteceu… Isso tentei falar com você pessoalmente na época do ocorrido, quando fiquei chateado com você, mas não estou aqui para ficar levantando polêmica. Você sabe o recado que quis te mandar. Sua produção sabe disso e, se você insistir no assunto, vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos, uma montagem sua, de um programa e de outro, para mostrar porquê estou falando isso. E deixar todo mundo lembrar qual foi a sua atitude na época da morte do Gugu”, aponta.

“E só finalizando, Rodrigo, saúde para você, que Deus te abençoe aí, você está passando por um problema de saúde, mas não vamos aqui tentar esclarecer os detalhes não porque você sabe do que eu estou falando. E hoje a internet não perdoa, nós temos tudo gravado… Muita saúde, principalmente para a sua mãe”, fala Zezé.

Zezé falava da situação de Faro, diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira (2/7). E, além dele, suas filhas e a esposa Vera Viel também estão infectadas pelo vírus.