Viviane Araújo mostra corpão em foto de biquíni branco

Viviane Araújo postou fotos que fizeram os fãs e seguidores ficarem babando. Na sua conta no Instagram, a rainha de bateria do Salgueiro mostrou as curvas em biquíni branco. A musa recebeu muitos elogios dos seguidores.

Viviane Araújo, que está de volta à televisão na Edição Especial da novela "Império", casou-se recentemente com Guilherme Militão. O novo marido tem 31 anos e é sócio de uma imobiliária. Diferente da atriz e modelo, o carioca possui perfil fechado nas redes sociais com apenas 1.200 seguidores, uma gigantesca diferença com os 11 milhões de fãs no Instagram.